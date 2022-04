Amici 21 fuori onda tra Sissi e Dario interviene Veronica Peparini

Amici 21, Sissi e Dario sono protagonisti di un tenero fuori onda, che ha causato anche l’intervento della maestra Veronica Peparini.

Tutto pronto per il ritorno di Amici, che andrà in scena sabato 2 aprile con la terza puntata del serale. Tra i protagonisti ancora in gioco ci sono il ballerino Dario e la cantante Sissi, due ragazzi che nella loro esperienza nella scuola di Canale 5 si sono avvicinati e hanno formato una delle coppie del programma. I due si trovano in squadre diverse: Dario in quella di Pettinelli e Peparini, mentre Sissi in quella di Cuccarini e Todaro e sono stati protagonisti di un tenero fuori onda, che ha portato anche all’intervento della maestra del ballerino, Veronica Peparini. Scopriamo cos’è successo.

Amici 21: il fuori onda tra Dario e Sissi

La complicità tra Dario e Sissi è evidente ed è venuta fuori anche in un fuori onda, quando i due, rilassandosi un attimo dalla gara e dalla tensione delle riprese, si sono concessi un bacio. Vedendoli, è intervenuta la maestra del ballerino, Veronica Peparini, che ha sorriso, mostrandosi visibilmente emozionata dal momento di tenerezza tra i due ragazzi.

All’orizzonte per i due ragazzi c’è la terza puntata del serale di Amici. Un appuntamento da non perdere, pieno come al solito di sfide ed emozioni. Sono 14 gli allievi rimasti in gara, pronti a sfidarsi per raggiungere la finalissima e provare a vincere questa ventunesima edizione del talent show di Canale 5. La terza puntata causerà altre due eliminazioni e i concorrenti in gara, al termine di questa terza puntata, saranno quindi 12. Vedremo quindi quale sarà il futuro di Dario, Sissi e di tutti gli altri alunni della scuola di Amici che sono ancora rimasti in gara.

