Chi è Giovannino con Sabrina Ferilli: la vera identità

Scopriamo chi è Giovannino, l’immancabile compagno di Sabrina Ferilli che sarà protagonista della terza puntata di Amici 21.

Tra le novità della terza puntata del serale di Amici ci sarà la presenza di Sabrina Ferilli, che sostituirà in giuria Stash, risultato positivo al Covid-19. L’attrice sarà dunque protagonista di questa terza puntata di Amici, in onda sabato 2 aprile 2022, e insieme a lei ci sarà l’ormai immancabile compagno Giovannino, disturbatore della Ferilli dai tempi di Tu si que vales. Scopriamo dunque chi è Giovannino.

Chi è Giovannino

Il disturbatore di Sabrina Ferilli ha fatto il suo esordio a Tu si que vales, dando vita a esilaranti sketch insieme all’attrice. I due hanno formato dunque una coppia esilarante e si ricomporrà anche nella terza puntata di Amici. Ma chi è Giovannino? Sotto il mantello rosso con cui appare il personaggio si cela l’attore Giovanni Iovino, comico e ora anche disturbatore professionista dopo Tu si que vales.

Giovanni Iovino è originario di Napoli, ha 26 anni e ha maturato una lunga esperienza lavorando come animatore nei villaggi turistici, entrando poi nel mondo della recitazione. Ha girato alcuni spot pubblicitari, poi ha preso parte alla terza stagione di Gomorra, arrivando al cinema in due film molto celebri come Napoli Velata di Ferzan Ozpetek e Pinocchio di Matteo Garrone, dove veste la maschera di Pulcinella e interpreta il coniglio.

Insieme al fratello Andrea fa parte della compagnia teatrale Pipariello, ma è balzato agli onori delle cronache grazie alla sua esperienza a Tu si que vales, dove ha interpretato il personaggio di Giovannino, il disturbatore che ha preso di mira Sabrina Ferilli durante le puntate dello show. Da lì, Giovanni Iovino è diventato anche un personaggio molto noto dei social e ora è pronto anche a sbarcare ad Amici, per continuare a disturbare Sabrina Ferilli.

