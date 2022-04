Il Cantante Mascherato 2022: maschere svelate della finale

Nella finale del Cantante Mascherato 2022 sono svelate tutte le maschere rimaste in gara. Scopriamo chi c’era dietro Pulcino, Lumaca, SoleLuna, Camaleonte e il vincitore Volpe

Sabato 1 aprile è andata in onda la finale del Cantante Mascherato 2022. In gara cinque maschere a contendersi la vittoria dopo tante esibizioni e numerosi indizi. Scopriamo chi c’era dietro i personaggi rimasti in gioco a cominciare dalla prima maschera eliminata.

Cantante Mascherato 2022 maschere svelate finale

A sorpresa la prima maschera uscita nella finale del Cantante Mascherato 2022 è stata SoleLuna. Come ipotizzato da tempo, a tal punto da creare un dibattito in studio, dietro la maschera c’era Cristiano Malgioglio, già protagonista del programma nelle puntate precedenti. Dopo la scelta di Francesco Facchinetti di usare la maschera d’oro, in tanti avevano dato per scontato la presenza di Malgioglio. Infatti l’unica opzione possibile era Massimo Lopez, scelto proprio da Facchinetti ma il mancato svelamento della maschera ha fugato ogni dubbio.

Successivamente è stato il turno di Lumaca che dopo tante esibizioni notevoli è stata eliminata. All’interno della maschera c’erano Giancarlo Magalli e la figlia Michela. Anche in questo caso c’è stato un vero e proprio ballottaggio tra i Magalli e Lino Banfi e la figlia Rossana. In realtà in tanti avevano ipotizzato che dietro la maschera della Lumaca ci fossero i Gemelli di Guidonia in particolare per le voci e per la grandezza del personaggio.

La terza maschera ad essere uscita è stata quella del Camaleonte che ha perso lo spareggio per accedere alla finalissima. Come ipotizzato più volte da Flavio Insinna, dietro la maschera c’era Riccardo Rossi. Sui social l’attore teatrale è stato incoronato vincitore morale del Cantante Mascherato 2022 per la capacità di confondere la giuria e il pubblico fino ad un passo dalla finale.

Infine il testa a testa per la vittoria finale è stato vinto dalla Volpe (scopri chi c’è dietro il vincitore del Cantante Mascherato). Secondo la maschera del Pulcino, new entry della semifinale e in grado di arrivare ad un passo dalla vittoria. La maschera svelata ha rivelato che all’interno c’erano Lino Banfi e sua figlia Rossana. Una grandissima performance da parte di padre e figlia. L’attore ha voluto poi ricordare Gianni Cavina, collega scomparso da pochi giorni e con il quale Banfi aveva lavorato in più film, tra questi anche il b movie cult Cornetti alla Crema.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI