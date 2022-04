Carmen Di Pietro pensione: quanto prende, cifre

Carmen Di Pietro, scopriamo quanto prende di pensione la protagonista della sedicesima edizione dell’Isola dei famosi.

Tra i protagonisti più discussi di questa edizione dell’Isola dei famosi c’è senza ombra di dubbio Carmen Di Pietro. La donna è in gara con il figlio Alessandro e sta creando delle turbolenze sull’isola, riscuotendo però un ampio consenso di pubblico visto che per ben tre volte ha vinto al televoto. Una grande protagonista dunque, che sta ricoprendo un ruolo di spicco all’interno del reality. Andiamo però a scoprire qualcosa in più sui guadagni della showgirl, in particolare sulla pensione che percepisce dalla morte del marito.

Carmen Di Pietro: quanto prende di pensione

Carmen percepisce una sostanziosa pensione derivante dalla morte del marito, Sandro Paternostro, celebre giornalista Rai. Stando alle indiscrezioni che circolano in rete, per tanti anni la donna avrebbe percepito ben 3.000 euro al mese, ma ora la cifra sarebbe più bassa, anche se non si conosce con esattezza. Oltre a questa pensione, stando a quanto riportato da Il Messaggero, Carmen avrebbe anche ereditato diversi immobili dalla morte di suo marito, un lascito non indifferente che permette alla donna di condurre un’esistenza agiata.

Il matrimonio tra Carmen Di Pietro e Sandro Paternostro risale al giugno del 1998, arrivato dopo cinque anni di fidanzamento. Un’unione molto chiacchierata, tra una delle protagoniste degli show televisivi e una firma di spicco del giornalismo italiano. Tra i due c’era una forte differenza d’età: Sandro aveva 76 anni e Carmen 33 al momento del matrimonio. Le nozze sono state anche contestate aspramente dai figli del giornalista, che si è spento dopo soli due anni, venendo a mancare il 23 luglio 2000.

Dalla morte del marito, Carmen Di Pietro ha preso la cospicua pensione di cui parlavamo prima, che al tempo ha fatto parlare molto, considerando anche tutte le polemiche che hanno accompagnato il matrimonio.

