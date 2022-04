Edoardo Tavassi che lavoro fa il fratello di Guendalina

Edoardo Tavassi, scopriamo che lavoro fa il fratello di Guendalina, protagonista insieme alla sorella della sedicesima edizione dell’Isola dei famosi.

Nell’ultima puntata del reality show di Canale 5, condotto da Ilary Blasi, hanno fatto il proprio ingresso in scena i fratelli Tavassi. Conosciamo bene Guendalina, che è una presenza fissa dei reality, dal Grande Fratello che l’ha lanciata nel mondo della televisione italiana, all’Isola dei famosi, dove l’ex gieffina è già stata nel 2012. Conosciamo un po’ meno Edoardo Tavassi, andiamo quindi alla scoperta di qualche dettaglio della sua vita, in particolare che lavoro fa.

Che lavoro fa Edoardo Tavassi

Nato nel 1985 a Roma, Edoardo Tavassi è noto non solo per essere il fratello di Guendalina, ma anche per la relazione con Diana Del Bufalo, protagonista dell’ultima edizione di Lol. I due si sono iniziati a frequentare a marzo 2020, lasciandosi però nell’ottobre dello stesso anno. Per il resto, non sappiamo molte notizie su Edoardo Tavassi, che a differenza della sorella è estraneo al mondo dello spettacolo.

Il ragazzo è però molto attivo sui social, ha un enorme seguito su Instagram, dove svolge l’attività di influencer. Per il resto, però, non sappiamo bene che lavoro faccia o abbia fatto in passato il ragazzo. Magari sull’isola uscirà fuori il discorso, ma per il momento non si sa niente di preciso, se non alcune indiscrezioni che lo vedono svolgere l’attività di videomaker e doppiatore, ma non c’è nessun riscontro a riguardo.

Rimasto a lungo fuori dal mondo dello spettacolo, ora Edoardo ha deciso di percorrere la strada della sorella, entrando anche lui nell’universo televisivo italiano partecipando all’Isola dei famosi. Vedremo se, come la sorella, si ritaglierà anche lui un posto nello star system italiano.

