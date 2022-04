Guendalina ed Edoardo Tavassi sono tra i protagonisti della sedicesima edizione dell’Isola dei famosi: scopriamo chi sono i loro genitori.

La sedicesima edizione dell’Isola dei famosi si è arricchita della presenza di due nuovi naufraghi; hanno fatto il loro ingresso i fratelli Tavassi, Guendalina ed Edoardo. La donna è una presenza familiare dei reality, grazie a cui ha acquisito il suo successo con la partecipazione al Grande Fratello 11. Guendalina è anche già stata all’Isola dei famosi, nel 2012, e ora a dieci anni di distanza vi ha fatto ritorno. Edoardo è invece un volto nuovo della televisione, è finito spesso al centro del gossip, grazie anche alla relazione con Diana Del Bufalo, ma è alla sua prima esperienza importante in televisione. Scopriamo qualcosa in più dunque sui due fratelli, in particolare chi sono i genitori e che ruolo hanno avuto nelle loro vite.

LEGGI ANCHE: ANTICIPAZIONI ISOLA DEI FAMOSI 2022 4 APRILE: QUANTI LITIGI E IL RUOLO DI CARMEN

Guendalina ed Edoardo Tavassi: chi sono i genitori

Sappiamo qualche dettaglio sui genitori dei fratelli Tavassi grazie a qualche racconto di Guendalina, che ha rivelato come il loro divorzio le ha causato molta sofferenza, portandola a desiderare ardentemente una famiglia felice, anche se la prima esperienza da mamma di Guendalina non è felicissima. Da giovanissima, appena diciassettenne, la donna ha la sua prima figlia, Gaia, col suo ex Remo Nicolini. La storia tra i due è però finita male ed è emersa anche durante il Grande Fratello 11, dove i due hanno continuato a lanciarsi accuse reciproche.

Anche il matrimonio di Guendalina, con Umberto D’Aponte, è stato turbolento, terminato in maniera drammatica con la donna che ha denunciato il marito per violenza domestica e l’uomo che è finito in prigione per aver violato il divieto di avvicinarsi a sua moglie.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI