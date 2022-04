Nicolas Vaporidis chi è l’ex Giorgia Surina e che fine ha fatto

Nicolas Vaporidis, ripercorriamo il passato sentimentale dell’attore: in particolare la sua storia su Giorgia Surina.

Tra i protagonisti dell’attuale edizione dell’Isola dei famosi c’è Nicolas Vaporidis, attore volto di film di grandissimi successo come Notte prima degli esami e Come tu mi vuoi. Vaporidis è stato anche spesso al centro del gossip, soprattutto a causa della relazione con un’altra presenza molto famosa nel mondo dello spettacolo italiano come Giorgia Surina: scopriamo chi è e che fine ha fatto.

Nicolas Vaporidis, chi è l’ex Giorgia Surina

Nicolas Vaporidis e Giorgia Surina si sono sposati nel 2012, una cerimonia che si è svolta in segreto nella splendida location dell’isola greca di Mykonos. La storia tra i due è però durata poco, perché appena due anni dopo è arrivato il divorzio. All’epoca, Giorgia Surina era un volto molto noto della televisione. Milanese, classe 1975, Giorgia si è laureata nel capoluogo lombardo in Scienze della comunicazione, avvicinandosi presto al mondo della televisione.

Inizia a lavorare per Junior tv, poi la svolta arriva con l’approdo a MTV, dove conduce programmi di successo come Hitlist Italia e TRL: Total Request Live. Raggiunta la notorietà a MTV, per Giorgia Surina si spalancano le porte delle fiction, con ruoli in serie di successo come Un medico in famiglia, Non dirlo al mio capo e Don Matteo.

Negli ultimi tempi, la donna è uscita dai riflettori, La sua ultima esperienza in televisione risale al 2016, nella fiction Non dirlo al mio capo, anno in cui Giorgia è stata anche operata con successo per un tumore benigno al seno. Il suo lavoro si è svolto soprattutto in radio negli ultimi tempi, dove Giorgia Surina ha ritrovato il mondo della musica che di fatto l’ha lanciata.

