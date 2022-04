Edoardo Baietti chi è il Secchione di Paola Caruso noto attore

Pupa e il secchione 2022 Paola Caruso entra in gioco con Edoardo Baietti. Avete già visto il secchione della Bonas è un attore!

Alla Pupa e il secchione finalmente è arrivata Paola Caruso nel suo ruolo da protagonista. Dopo aver rimandato il suo ingresso nello show condotto da Barbara d’Urso, nella puntata di ieri sera 5 aprile ha fatto un esordio trionfale. Ha partecipato, facendo divertire il pubblico, da sola allo zucca quiz poi ha avuto uno scontro con Elena Morali. Le due ex amiche, dopo che Elena ha accusato Paola di averci provato con il suo fidanzato Luigi Favoloso torneranno ad avere un rapporto tra di loro? Paola Caruso ha poi conosciuto il suo Secchione.

LEGGI ANCHE: Paola Caruso prima e dopo: chirurgia FOTO

Chi è il secchione Edoardo Baietti in coppia con Paola Caruso

Edoardo Baietti è nato a Piacenza ma vive a Velletri. Il secchione di Paola Caruso ha 27 anni di età e la sua passione è sempre stata accanto allo studio anche la recitazione fin dall’infanzia. Si è laureato nel 2009 con 110 e lode in Filosofia alla Sapienza di Roma ed è in procinto di prendere la sua quarta laurea. Nella vita di lavoro fa il docente a contratto ed è anche giornalista. Inoltre è anche un noto attore, tra le sue partecipazioni più famose il ruolo di Spiffy in quelli dell’intervallo su Disney Channel.

Nella clip di presentazione si è definito un secchione che rimorchia, anche se le donne non apprezzano subito il suo fascino che emerge dopo che lo si è conosciuto bene. La sua pupa ideale che rispecchia molto Paola Caruso, la show girl cui è in coppia, deve essere giunonica e con un lato b da urlo. Paola Caruso aveva chiesto un secchione che fosse moro, palestrato sullo stile di Gianmarco Onestini e che fosse anche intelligente.

Quando il concorrente in coppia con lei ha fatto il suo ingesso in studio è rimasta inizialmente dubbiosa ma quando si è esibito a ritmo di raggaeton ha cambiato idea e ha esclamato Adoro! Una curiosità sulla coppia, l’ex Bonas di Avanti un Altro gli ha già dato un diminutivo Edo.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI