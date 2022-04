Mr Nice Guy: trama e cast del film con Jackie Chan

Mr Nice Guy è uno dei film più famosi di Jackie Chan. Uscito al cinema nel 1997 e diretto da Sammo Hung, celebre regista dalla lunga filmografia, così come il suo protagonista e, come lui, esperto di arti marziali. I due sono tra l’altro amici di vecchia data. Insieme hanno girato ben 7 film. L’ultimo è proprio Mr Nice Guy.

Ecco tutto quello che c’è da sapere su questa famosa commedia d’azione, in pieno stile Jackie Chan. Una pellicola premiata ai Golden Horse Film Festival di Taiwan per la miglior coreografia d’azione.

LEGGI ANCHE: Il film che ha quasi ucciso Jackie Chan: ecco lo stunt mortale

Mr Nice Guy trama e cast

Jackie è un Famoso chef televisivo. Un giorno si ritrova però tra le mani una videocassetta che contiene prove in grado di incastrare una banda di spacciatori. I malviventi sono pronti a tutti pur di mettere le mani sul nastro. Al tempo stesso, però, una gang di motociclisti ha deciso di recuperare la cassetta prima degli altri, così da poterli ricattare.

Jackie si ritroverà coinvolto in uno scontro tra rivali. Dovrà guardarsi le spalle in ogni momento, difendendosi da svariati attacchi. La vicenda si complica quando la sua fidanzata viene rapita. Non è più tempo di pensare alla difesa. È necessario passare all’attacco e sfidare tutti a colpi di arti marziali.

Dando uno sguardo al cast, come sottolineato il protagonista è interpretato da Jackie Chan. Stesso nome per personaggio e attore, lo chef Jackie, esperto di arti marziali. Il boss, che rappresenta il principale nemico del film, ha un nome italiano. Si chiama Giancarlo ed è interpretato da Richard Norton, anche lui esperto di arti marziali e ben noto stuntman australiano. La sfidanzata di Jackie si chiama Miki. Anche in questo caso il nome dell’attrice è identico, ovvero Miki Lee. Spazio per altri due nomi che richiamano l’Italia, ovvero Romeo e Baggio, interpretati rispettivamente da Vince Poletto e Barry Otto. Karen McLymont interpreta Lakisha e Gabrielle Fitzptrick è Diana.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI