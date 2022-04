Nicolò Scalfi chi è la mamma del Campione

Nicolò Scalfi, scopriamo chi è la mamma del campione di Caduta Libera, oggi protagonista de La pupa e il secchione.

Continua l’epopea televisiva di Nicolò Scalfi, che dopo essere stato il campionissimo di Caduta Libera, in carica per ben 88 puntate, ha fatto ritorno sul piccolo schermo con la partecipazione alla nuova edizione de La pupa e il secchione. La vittoria al game show di Gerry Scotti ha fruttato al ragazzo circa 760.000 euro, una bella cifra che ha permesso a Nicolò di togliersi alcune soddisfazioni. Ora dunque il ragazzo ha fatto ritorno in televisione e con lui è apparsa anche sua mamma, ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. Conosciamo meglio la donna.

Nicolò Scalfi, chi è la mamma

Nadia, la madre di Nicolò Scalfi, è stata protagonista di Pomeriggio 5, raccontando a Barbara D’Urso alcuni retroscena sul figlio. I due sono legati da un bel rapporto, anche se dopo la separazione dal marito, avvenuta circa due anni fa, Nicolò ha deciso di rimanere a vivere col padre, nella casa dove è nato e cresciuto, mentre Nadia si è trasferita. Tra Nicolò e sua madre, come detto, è rimasto un bel rapporto, col ragazzo che dopo la vittoria a Caduta Libera le ha regalato una cucina.

Nadia è intervenuta anche sul chiacchierato rapporto tra suo figlio e la pupa Vera Miales. La donna ha rivelato che il ragazzo è attratto da Vera, ma assicura che non si tratta di amore, bensì solo di un’infatuazione. Nadia ha raccontato che per Nicolò è difficile innamorarsi e quindi quella per Vera è solo un’attrazione, anche comprensibile considerando quanto sia bella Vera, ha specificato Nadia. Insomma la donna ha preso a cuore Vera Miales, ma non la considera un amore del figlio, ma solo un’amica molto attraente.

