Brave and Beautiful torna su Canale 5: scopriamo le anticipazioni su cosa ci attende in questa prima puntata della soap turca.

Dopo la fine di Love is in the Air, che ha visto il suo epilogo nella giornata di martedì 5 aprile, è pronta a prendere il via una nuova soap opera turca. Niente tempo da perdere e mercoledì 6 aprile inizierà subito la seconda parte della prima stagione di Brave and Beautiful. Il primo blocco di episodi è stato trasmesso dal luglio al settembre 2021, ora la soap è pronta a riprendere: vediamo cosa ci aspetta in questa prima puntata della seconda parte della prima stagione di Brave and Beautiful.

LEGGI ANCHE: BRAVE AND BEAUTIFUL TRAMA COMPLETA E CAST

Anticipazioni Brave and Beautiful: cosa ci aspetta nella puntata del 6 aprile

Eravamo rimasti col dubbio sul futuro della coppia formata da Cesur e Suhan e scopriremo che Tahsin riuscirà nel suo intento di danneggiare il suo grande nemico, convincendo la figlia a divorziare da Cesur. Suhan aveva infatti deciso di sposare l’uomo dopo aver scoperto che il padre, per incastrare l’odiato rivale, l’aveva fatta rapire. Tahsin però non ci sta e mette alle strette Suhan, promettendo di dire al ragazzo tutta la verità sulla morte di suo padre, ma solo se la figlia accetta di firmare le carte del divorzio.

Suhan dunque accetta di divorziare, ma non trova lo stesso consenso in Cesur, che non si presenta all’udienza per il divorzio. Il ragazzo desidera ardentemente scoprire la verità circa la morte di suo padre, ma non intende farlo piegandosi ai ricatti del suo acerrimo nemico, anche perché non si fida affatto della parola di Tahsin e ha paura che alla fine sia solo un bluff, che l’uomo non gli dica nulla e che lui abbia sacrificato invano il suo matrimonio con Suhan.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI