Brave and Beautiful come è finita la prima stagione della nuova soap di canale 5: riassunto

Brave and Beautiful, ripercorriamo la prima stagione, vedendo cosa è successo e come è finita.

Fa il suo ritorno su Canale 5 Brave and Beautiful, con la seconda parte che inizia mercoledì 6 aprile, prendendo di fatto il posto di Love is in the Air, terminata il 5 aprile. La prima parte di questa prima stagione della soap turca è andata in onda dal luglio al settembre 2021 e ora prendono il via i 92 episodi che costituiscono la seconda parte e porteranno a termine il racconto. Scopriamo dunque com’è finita la prima stagione di Brave and Beautiful.

Brave and Beautiful: com’è finita la prima stagione

In attesa dunque di rivedere sul piccolo schermo la soap opera turca, vediamo dov’eravamo rimasti con la fine della prima parte. Cesur e Suhan si sono sposati, complice anche la scoperta fatta dalla donna che il padre, per incastrare il grande nemico, l’ha fatta rapire. Tuttavia Tahsin, padre di Suhan e uomo creduto responsabile della morte del padre da Cesur, si oppone fermamente alle nozze. Cesur quindi lo sequestra per farlo confessare e raccontargli la verità sulla morte di suo padre, ma proprio quando l’uomo sta per parlare qualcuno gli spara e viene ricoverato d’urgenza.

Quando Tahsin viene dimesso, suo figlio lo porta nel luogo dov’è avvenuto l’omicidio del padre di Cesur e gli dice di aver visto tutto, il padre prova a giustificarsi, ma arrivano i due sposi. Tahsin allora mette alle strette Suhan, dicendo che è disposto a raccontare tutta la verità a Cesur sulla morte di suo padre, a patto però che i due divorzino. Cosa sceglieranno di fare i due amanti? Cesur sacrificherà il proprio amore in nome della verità? Lo scopriremo col ritorno di Brave and Beautiful.

