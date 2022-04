Don Matteo: a che ora finisce la fiction in onda su Rai 1 il giovedì? Scopriamo tutti i dettagli dell’appuntamento settimanale con la serie.

Ha preso il via la tredicesima edizione di Don Matteo: una stagione molto importante, perché sancirà il cambio della guardia in canonica tra Terence Hill e Raoul Bova, pronto a prendere il posto del celebre parroco detective di Rai 1. Il 31 marzo è andato in scena il primo episodio, con gli altri dieci che accompagneranno gli spettatori fino al gran finale del 2 giugno. Andiamo e vedere dunque i dettagli degli appuntamenti con la serie e soprattutto a che ora finisce ogni episodio.

A che ora finisce Don Matteo

Ogni episodio di Don Matteo inizia alle 21:25 circa, dopo l’appuntamento con I soliti ignoti. Le puntate durano circa 90-100 minuti e considerando dunque gli inserti pubblicitari, terminano verso le 23:25, orario in cui è prevista la programmazione di Porta a porta. Chiaramente l’orario può variare di qualche minuto da puntata a puntata, a seconda della durata, ma comunque Don Matteo termina ogni giovedì intorno alle 23:30.

Come detto sono dieci gli episodi che compongono questa tredicesima stagione di Don Matteo: il primo è andato in onda il 31 marzo e andrà avanti a cadenza settimanale ogni giovedì, saltando però il 12 maggio a causa della trasmissione della seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest. Tutti gli episodi sono visibili in diretta televisiva su Rai 1, ma saranno anche recuperabili in streaming tramite l’applicazione di Rai Play, disponibile gratuitamente per tutti i dispositivi mobili e per le smart tv. Questo è il calendario completo degli appuntamenti con la fiction di Rai 1:

Primo episodio: 31 marzo 2022

Secondo episodio: 7 aprile 2022

Terzo episodio: 14 aprile 2022

Quarto episodio: 21 aprile 2022

Quinto episodio: 28 aprile 2022

Sesto episodio: 5 maggio 2022

Settimo episodio: 19 maggio 2022

Ottavo episodio: 26 maggio 2022

Nono episodio: 21 maggio 2022

Decimo episodio: 2 giugno 2022

