La prima puntata di Don Matteo 13 è stata un grande successo ma non è ancora tempo di lasciare spazio a Raoul Bova. Per i primi quattro appuntamenti ci sarà ancora Terence Hill. Il titolo di questo nuovo episodio, in onda in prima serata su Rai 1 giovedì 7 aprile, è Amore e Rabbia.

Cosa accadrà nella seconda puntata di Don Matteo 13? Le anticipazioni svelano come il prete proverà ad aiutare Federico, adolescente colmo di rabbia che pare coinvolto in un omicidio. La vittima è un avvocato e Don Matteo indagherà, a modo suo, al fianco della polizia.

Don Matteo 13, anticipazioni seconda puntata

Un avvocato perde la vita e un adolescente di nome Federico pare legato al crimine. È l’assassino o magari sa qualcosa? Il ragazzo si imbatterà per caso in Don Matteo. Ciò accade mentre è in fuga dalla casa della vittima.

Il faccia a faccia non è cordiale, di certo. Il giovane è molto scorbutico ma il sacerdote si lega a lui e intende aiutarlo a tutti i costi. Sa che sotto tutta quella rabbia c’è una persona ferita. Si impegna a scoprire cosa sia realmente accaduto. Fianco a fianco con la polizia, proverà a smentire la pista più ovvia, quella che vorrebbe Federico come l’assassino.

A Spoleto ha fatto ritorno il capitano Anceschi, come sappiamo. Al suo fianco c’è la figlia Valentina, che ha deciso di restare in città, sorprendentemente. Inizia a muovere i primi passi, conoscendo la comunità. Non ci vorrà molto prima di sviluppare una certa connessione con il PM Nardi.

Anna, nel frattempo, dopo la dura delusione ricevuta da Sergio, proverà in tutti i modi a dimenticarlo. I suoi atteggiamenti saranno però alquanto strani, equivocati dal maresciallo Cecchini. Questi finirà con l’arrivare a credere che voglia addirittura togliersi la vita.

Preoccupato come suo solito, convince Marco a non lasciarla mai sola. Una vicinanza che potrebbe consentire alla loro amicizia di trasformarsi in qualcos’altro, forse. La presenza di Valentina, però, rappresenterà un elemento disturbante. Che lei possa essere solo un ostacolo/distrazione in questa stagione di Don Matteo o trasformarsi in un vero amore per Marco?

