Ines Don Matteo chi è la bambina che la interpreta

Don Matteo: scopriamo chi è la bambina che interpreta la piccola Ines all’interno dell’amatissima fiction di Rai 1.

Tra i volti che hanno fatto il proprio ritorno per la tredicesima stagione di Don Matteo c’è quello della piccola Ines, figlia di Sergio La Cava, interpretata dalla bravissima Aurora Menenti. Don Matteo ha fatto spesso da trampolino da lancio per piccoli talenti e a questa lista sembra potersi aggiungersi anche la piccola interprete di Ines: scopriamo quindi chi è Auora Menenti.

LEGGI ANCHE: ANTICIPAZIONI DON MATTEO 13 SECONDA PUNTATA: CECCHINI COMBINA GUAI

Don Matteo: chi è la bambina che interpreta Ines

Sin dal suo esordio, Aurora Menenti è diventata una delle protagoniste più amate della fiction di Rai 1 nei panni della dolce e particolarmente sveglia Ines. La piccola Aurora è nata nel 2013 a Ladispoli e ha subito conquistato tutti in Don Matteo, per cui ha sostenuto un primo casting nel 2020, scambiando alcune battute con Maurizio Lastrico, e la prova è stata talmente convincente che è stata subito scritturata per il ruolo di Ines, nonostante fosse più giovane rispetto all’età richiesta ai provini.

Nonostante la giovanissima età, Aurora vanta già un’importante carriera cinematografica. La piccola è infatti apparsa in ben 4 film: prima l’esordio in Dieci giorni senza mamma al fianco di Fabio De Luigi e Angelica Elli. Poi ha preso parte alla produzione italo-indiana Women Stories, condividendo l’esperienza con due grandi attrici come Margherita Buy ed Eva Longoria. Dopo di ché, Aurora ha partecipato a Rido perché ti amo e Notti in bianco, baci a colazione, film diretti rispettivamente da Paolo Ruffini e Francesco Mandelli.

Una vera e propria bambina prodigio dunque, ma il talento è una questione di famiglia per Aurora, visto che anche il cugino Christian Monaldi è molto famoso nel mondo delle fiction, avendo partecipato a Non dirlo al mio capo e L’amore strappato.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI