Sergio Don Matteo che fine ha fatto? L’ombra del passato

Don Matteo: scopriamo che fine ha fatto Sergio e l’ombra del passato che si allunga sulla sua scomparsa.

Giovedì 31 marzo ha preso ufficialmente il via la tredicesima edizione di Don Matteo e tra gli spunti lanciati dalla prima puntata c’è sicuramente il mistero legato alla scomparsa di Sergio La Cava. Nel famoso giorno al centro della prima puntata, Anna e Ines, la figlia di Sergio, si recano in prigione per andare a prendere l’uomo che quel giorno viene liberato, ma in realtà si scopre che Sergio è uscito di prigione un giorno prima, allontanandosi senza dire nulla. Cosa ha spinto Sergio ad agire così? E che fine ha fatto? Scopriamo tutto ciò che sappiamo.

Don Matteo: che fine ha fatto Sergio

Stando alle anticipazioni che circolano in rete, Sergio farà ritorno, ma solo per qualche puntata della fiction. Non conosciamo il motivo che lo ha spinto a fuggire, ma potrebbe essere legato al suo passato, che lo ha portato a scontare la condanna in carcere. Che i guai non siano finiti dunque per Sergio? Ciò che sappiamo è che lo rivedremo, ma solo momentaneamente. Sergio dovrebbe gradualmente uscire di scena, con Anna che sarà chiamata quindi a prendere una decisione importante sul suo futuro e sul suo amore per l’uomo.

Rimane comunque aperta la questione su ciò che accadrà a Ines: si allontanerà insieme al padre, oppure rimarrà con Anna e costruirà con lei una nuova famiglia? Ines ha sempre creduto nel padre, il suo amore è sincero ma questa nuova delusione potrebbe segnare una ferita aperta per la bambina, che quindi potrebbe anche decidere di allontanarsi dal padre dopo l’ennesima delusione ricevuta. Vedremo dunque nelle prossime puntate come si evolverà il mistero legato al personaggio di Sergio.

