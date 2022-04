Alessandro Greco vita privata: chi è la moglie Beatrice Bocci

Alessandro Greco, andiamo alla scoperta dei dettagli della vita privata del conduttore: chi è la moglie Beatrice Bocci.

Alessandro Greco sarà tra gli ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno per la puntata di venerdì 8 aprile. Volto celebre della televisione italiana, il conduttore condivide la propria vita con un’altra grande protagonista della televisione italiana: Beatrice Bocci. Scopriamo dunque chi è la donna e la storia d’amore col conduttore.

Alessandro Greco: chi è la moglie Beatrice Bocci

Beatrice Bocci nasce l’8 aprile 1970 in provincia di Arezzo. Sin da giovane si appassiona al mondo dello spettacolo e colpisce per la sua straordinaria bellezza, che nel 1994 la porta fino alla finale di Miss Italia, dove Beatrice chiude al secondo posto. L’esperienza a Salsomaggiore le spalanca le porte della carriera come modella, ma presto Beatrice si cimenta anche nella danza e nel teatro.

Nel 1996 arriva quindi anche l’esordio in televisione, con la conduzione di La Rai che vedrai, e poi arrivano anche le esperienze come attrice, dove spicca l’avventura in Un medico in famiglia, dove veste i panni di Elena Solari, defunta moglie di Lele Martini.

L’esperienza a Miss Italia non ha solo lanciato la carriera di Beatrice, ma le ha anche fatto trovare l’amore. Qui ha infatti conosciuto Alessandro Greco: i due si sono fidanzati, ma per sposarsi hanno dovuto attendere l’annullamento delle nozze della donna. Beatrice al tempo era infatti sposata con un uomo che si chiamava proprio Alessandro Greco, un’omonimia decisamente insolita, e aveva una figlia di nome Alessandra. Beatrice e il nuovo Alessandro Greco sono diventati genitori nel 1997 e poi si sono finalmente sposati con rito civile nel 2008, celebrando poi il matrimonio religioso nel 2014. I due stanno ancora insieme e sono felicissimi, una longevità insolita per una coppia del mondo dello spettacolo.

