Alex Britti oggi: cosa fa, le canzoni e la collezione di chitarre

Alex Britti, scopriamo cosa fa oggi il cantante, le sue canzoni più famose e l’incredibile collezione di chitarre che ha.

Alex Britti è uno degli ospiti della prima puntata di Big Show, il varietà pronto a tornare su Canale 5 sotto la conduzione di Enrico Papi. Per l’occasione, andiamo a scoprire cosa fa oggi il cantante, ripercorrendo la sua carriera con le canzoni più famose e con la sua particolare e incredibile collezione di chitarre.

Alex Britti oggi: cosa fa il cantante

Alex Britti è sicuramente uno dei protagonisti di spicco della musica italiana. Tra la fine degli anni ’90 e l’inizio dei Duemila vive il suo momento d’oro, con la realizzazione di alcune canzoni destinate a rimanere per sempre impresse nella mente di milioni di ascoltatori e fan della musica. Negli ultimi tempi il cantante si è visto però meno sulle scene, a causa di un motivo ben specifico.

L’ultimo album in studio risale al 2017, In nome dell’amore Volume 2, anno in cui è anche venuto alla luce Edoardo, il primo figlio del cantante romano. L’artista ha raccontato di aver rallentato la propria attività musicale proprio per riuscire a essere presente per il figlio.

Alex Britti: le canzoni e le chitarre

Anche oggi Alex Britti rimane un personaggio importante della musica italiana, nel 2021 ha fatto il proprio ritorno pubblicando il libro Strade e comparendo nel singolo di Salmo A DIO, dove suona la chitarra. Proprio questo strumento ha reso celebre Alex Britti, che si è affermato tra i migliori specialisti nel suonare la chitarra e coltiva una vera e propria passione per questo strumento, raccogliendo una collezione di chitarre davvero invidiabile.

Per quanto riguarda le canzoni più famose, sono tantissimi successi di Alex Britti, tra cui spicca sicuramente Oggi sono io, che ha portato alla vittoria a Sanremo Giovani nel 1999. Nel 2003, l’artista si è piazzato secondo all’Ariston con 7000 caffè e in generale, tra i più grandi successi ricordiamo Una su un milione, La vasca e Mi piaci.

