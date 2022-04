Alex Britti vita privata: chi è la moglie e la malattia del padre

Alex Britti, andiamo alla scoperta dei dettagli della vita privata del cantante: chi è la moglie e la malattia che ha colpito il padre.

Alex Britti è tra i protagonisti della prima puntata di Big Show, in onda venerdì 8 aprile su Canale 5 sotto la conduzione di Enrico Papi. Il cantante torna in televisione dopo essere stato un po’ lontano dai riflettori ultimamente, anche a causa di alcune questioni riguardanti la sua vita privata. A tal proposito, andiamo scoprire qualche dettaglio sul cantante: dalla moglie alla malattia del padre.

Alex Britti: chi è la moglie

Alex Britti ha sempre mantenuto il massimo del riserbo sulla sua vita privata. Sappiamo però che ha avuto diverse storie importanti: dal 2001 al 2003 con Chiara Torterella, una storia finita poco prima delle nozze. Nel 2003 Alex Britti ha intrapreso una relazione con Luisa Corna, ma la storia finì, in maniera anche abbastanza dolorosa, un anno dopo Nel 2010 poi Britti ha avuto una relazione con una ragazza italo-giapponese di nome Letizia, di ben venti anni più giovane di lui.

Dal 2013 invece il cantante è fidanzato con Nicole, 22 anni in meno rispetto a lui, con cui quattro anni dopo ha avuto il suo primo figlio di nome Edoardo. Sempre nel 2017, Nicole e Alex si sono sposati in gran segreto e Britti si è parzialmente allontanato dalle scene musicali, per stare vicino alla famiglia.

Alex Britti: la malattia del padre

Lo scorso autunno, durante una puntata di Oggi è un altro giorno, il cantante ha parlato per la prima volta della malattia del padre, a cui fu diagnosticato il disturbo bipolare quando lui era ancora molto piccolo. Britti ha raccontato che da piccolo percepiva solo gli sbalzi d’umore del padre, che oscillava tra slanci di affetto e momenti molto più duri e severi.

Nonostante le difficoltà ovvie derivanti da questa condizione, la malattia del padre non ha influenzato in maniera significativa sulla crescita di Alex Britti, che ha coltivato la sua passione per la musica e ha trovato la sua strada.

