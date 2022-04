Big Show Enrico Papi come partecipare e come funziona

Big Show, prende il via il nuovo varietà di Enrico Papi: scopriamo come funziona e come potervi partecipare.

Enrico Papi torna su Canale 5 con il suo Big Show, un varietà che andrà in onda il venerdì sera e viene ripreso da un format britannico di grandissimo successo. Scopriamo dunque come funziona il programma e chi può parteciparvi.

Big Show: come funziona e come partecipare

I protagonisti di Big Show sono letteralmente tutti. Già, perché le telecamere dello show possono raggiungere gli ignari protagonisti in qualsiasi momento della giornata. È la produzione a scegliere i protagonisti, che verranno quindi ripresi a loro insaputa, puntando proprio sull’effetto sorpresa. Spesso, la produzione potrebbe avvalersi della complicità di parenti e amici per organizzare la sorpresa, piombare con le telecamere durante una passeggiata o una cena fuori, ma anche in momenti più intimi, mentre magari il protagonista designato sta dormendo.

Insomma, tutti possono essere protagonisti di Big Show, ma non solo le persone fuori dallo studio, ma anche quelle che si trovano all’Auditorium Massimo di Roma, dove si gira il programma. Gli spettatori infatti possono essere chiamati sul palco e magari scelti per esibirsi con i tanti ospiti presenti, come Cristina D’Avena e il comico Scintilla e, per la prima puntata, Gigi D’Alessio e Alex Britti.

Sketch, spettacoli, giochi, scherzi e tanti ospiti allieteranno i venerdì sera di Canale 5, con Big Show pronto a prendere il via sotto la guida di Enrico Papi. L’obiettivo finale dl programma è quello di regalare alle persone comuni momenti di notorietà, coinvolgendoli nello show e rendendoli i protagonisti di una prima serata su Canale 5. Un’esperienza che sicuramente non capita tutti i giorni e che ora può diventare possibile grazie all’arrivo di Big Show.

