Chi è Luca Parmitano: la vita privata e l’incidente spaziale

Luca Militare è un astronauta e militare italiano. Conosciuto in tutto il mondo per le sue imprese al di fuori dell’orbita terrestre. Proviamo a conoscere meglio questo personaggio grandioso, tra vita privata e conquiste professionali.

Avete di certo sentito parlare di Luca Parmitano ma sapete chi è davvero? Ecco tutto quello che c’è da sapere sul suo conto, dalla città in cui è nato alla moglie, dalle missioni spaziali all’incidente di cui è stato protagonista.

Chi è Luca Parmitano

Luca Parmitano è nato a Paternò, in provincia di Catania, il 27 settembre 1976. È un celebre astronauta di 46 anni. È stato protagonista di numerose missioni spaziali. È stato il primo italiano a effettuare un’attività extraveicolare nello spazio. Era il 9 luglio 2013, stabilendo un record di 6 ore e 7 minuti di passeggiata spaziale. È stato anche il primo italiano a essere posto al comando della Stazione Spaziale Internazionale nel corso della Expedition 61.

Nel 2005 è stato lo sfortunato protagonista di un incidente aereo da cui è uscito illeso, fortunatamente. Ma cosa è successo? Il velivolo che stava pilotando ha impattato contro una cicogna. Avrebbe potuto schiantarsi in aeree densamente popolate. Per evitare il disastro, deviò la traiettoria rischiando la propria vista con un atterraggio d’emergenza. Una scelta valsagli la Medaglia d’Argento.

Luca Parmitano vita privata

Nel 2009 ha sposato Kathy Dillow. Luca Parmitano è però un uomo molto riservato. Per questo sappiamo ben poco sul conto della sua consorte. Ciò che è certo è la sua origine. È statunitense, originaria dell’Ohio. La coppia ha due figlie. I loro nomi sono Sarah e Maia. Non sappiamo dove vive. Parmitano, come detto, tiene molto alla propria privacy. Sul proprio profilo Twitter ha scherzosamente scritto di vivere sul Pianeta Terra, temporaneamente.

