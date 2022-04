Cristina D’Avena oggi: età e cosa fa ora la voce dei cartoni animati

Cristina D’Avena: andiamo a vedere cosa fa oggi la cantante che ha dato voce a tante sigle dei cartoni animati.

Cristina D’Avena è sicuramente un personaggio molto amato della scena musicale italiana, voce di alcune delle sigle più amati dei cartoni animati. Non solo le canzoni per i più piccoli, Cristina D’Avena è un’artista a tutto tondo, protagonista anche in televisione in diversi programmi. La prossima esperienza della cantante sarà in Big Show, il varietà di Canale 5 pronto a ripartire sotto la guida di Enrico Papi: scopriamo dunque cosa fa oggi Cristina D’Avena.

Cristina D’Avena oggi: cosa fa la cantante

Nata nel 1964 a Bologna, Cristina D’Avena ha 57 anni, ne compirà 58 il prossimo 6 luglio. La sua è stata una lunghissima carriera, la donna ha cominciato a cantare all’età di 3 anni e mezzo, cantando il Valzer del moscerino allo Zecchino d’Oro del 1968. Il successo è arrivato soprattutto grazie alle sigle dei cartoni animati, con la voce di Cristina D’Avena che ha segnato alcune tra le canzoni più amate dai bambini.

Oggi, la cantante è ancora molto attiva, sia nel mondo della musica, con l’ultimo album pubblicato nel 2020 e moltissime apparizioni dal vivo e come ospite di altri artisti, che in quello della televisione. Recentemente abbiamo visto Cristina ne Il Cantante mascherato e ora la ritroveremo in Big Show, dove insieme al comico Scintilla affiancherà Enrico Papi nelle cinque puntate che compongono la terza edizione del varietà di Canale 5. La donna, inoltre, è protagonista anche in radio, col programma Procediamo su R101.

Anche oggi, dunque, Cristina D’Avena è molto attiva e fa tantissime cose nel mondo dello spettacolo, con un’attività che trascende i diversi settori dell’intrattenimento e rendono la donna una grande protagonista della scena nazionale.

