Don Matteo 13 Anna e Marco si sposano? Cosa succede quando torna Sergio ha dell’incredibile e rovina i piani di Marco sempre più confuso

Don Matteo 13 di puntata in puntata si fa sempre più appassionante. A tenere i telespettatori con il fiato sospeso è il triangolo tra Anna, Sergio e Marco. Tra la bella capitana interpreta da Maria Chiara Giannetta e il magistrato amico di Cecchini è innegabile che ci sia più di un’amicizia, nonostante entrambi lo neghino a se stessi.

L’atmosfera tra l’altro è resa ancora più romantica con la fuga di Sergio, l’ex criminale conduce una nuova vita di cui al momento non si ha traccia e che tiene fuori anche sua figlia, la dolce Ines. Fin qui pochi dubbi ma a mettere confusione sulle dinamiche e gli amori sono gli spoiler su Anna e Marco di Don Matteo 13 che, come non è difficile immaginare coinvolgono anche l’affascinante Sergio che in passato ha rubato il cuore del carabiniere dagli occhi di ghiaccio.

Leggi anche: Ines Don Matteo chi è la bambina che la interpreta

Don Matteo 13 Anna e Sergio tornano insieme? Spoiler

Sappiamo dalle anticipazioni di Don Matteo 13 cosa succede tra Anna e Sergio, in parte ovviamente. Per la Giannetta in divisa e il galeotto che ha espiato la sua condanna non è finita qui. Abbiamo già spoilerato che Sergio fa ritorno nella fiction quando accanto a Terence Hill ci sarà Don Massimo interpretato da Raul Bova.

Un ritorno quello del padre di Ines che lascerà il segno. Immaginante la scena, Anna e Marco sono sempre più vicini e dalla loro amicizia sta per riaccendersi la fiamma di quell’amore sopito che è il motore della fiction Rai più longeva della tv. Sul più bello, secondo anticipazioni non confermate quando il magistrato è pronto a dichiararsi, magari con un anello di fidanzamento e il sogno matrimonio, torna Sergio a Don Matteo 13.

In quel momento Anna sarà indecisa tra i due, soprattutto perché secondo gli spoiler il padre di Ines torna per poche puntate della serie con Terence Hill e Raul Bova. Non è pronto tra l’altro a prendersi le sue responsabilità e a costruire una famiglia. Anna e Marco si sposano? Facile a dirsi! Il magistrato interpretato da Maurizio Lastrico incomincerà a vedere con occhi diversi Valentina Anceschi, la figlia di Flavio Insinna in Don Matteo. Come andrà a finire tra Anna e Sergio e Marco e Valentina si scoprirà nell’ultima puntata della fiction.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI