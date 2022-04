Ornella Vanoni malattia: cos’ha e come sta oggi la cantante

Ornella Vanoni, andiamo alla scoperta della malattia che ha colpito duramente la cantante durante la sua vita.

Venerdì 8 aprile va in onda Ci vuole un fiore e tra i protagonisti della serata su Rai 1 ci sarà anche una leggenda della musica come Ornella Vanoni. Una donna che ha segnato la storia musicale italiana, ottenendo riconoscimenti molto importanti e regalando canzoni indimenticabili. La Vanoni ha però dovuto passare anche momenti difficili nella sua vita, lottando contro una malattia che l’ha spesso debilitata. Scopriamo di cosa si tratta.

Ornella Vanoni: la malattia

La cantante ha parlato della sua malattia durante un’intervista a Verissimo, rivelando di aver sofferto di depressione nella sua vita. La donna ha raccontato di aver vissuto un periodo in cui si sentiva sempre triste e si è quindi recata in un istituto, dove le è stata diagnosticata la depressione. Sin da giovane la cantante ha sofferto di una forte insicurezza, che non è scemata nonostante l’enorme successo conquistato negli anni.

In un periodo particolarmente negativo della sua vita, questa insicurezza si è tramutata in una pesante depressione, che le ha tolto il sonno e le ha causato forti attacchi d’ansia. La Vanoni ha quindi preso in mano la situazione, andando in cura da uno psichiatra che, a detta della cantante, l’ha salvata. Ora il momento peggiore della depressione è alle spalle, l’artista ha saputo riprendere in mano la propria vita e la propria attività lavorativo, ma non si considera completamente guarita.

Ci sono ancora dei momenti più difficili, ma il peggio è alle spalle e in tal senso il lavoro è stato una vera e propria marcia in più nella lotta contro questa dura depressione che l’ha colpita e l’ha spaventata tantissimo.

