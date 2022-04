Amici 21 fuori onda LDA e luigi fanno scintille

Amici 21: andiamo alla scoperta del simpatico fuori onda tra Luigi e LDA, che durante uno stacco pubblicitario fanno scintille.

Amici è pronto a tornare in prima serata su Canale 5 con la quarta puntata del format serale, prevista per sabato 9 aprile 2022. Quarto appuntamento dunque con la fase finale della ventunesima edizione del talent e, col passare delle settimane, il clima si fa sempre più incandescente, perché il cerchio si stringe, le eliminazioni iniziano a pesare e la finale si fa sempre più vicina. Tanta tensione dunque, ma gli alunni di Amici sanno anche come stemperare il clima, come hanno dimostrato Luigi e LDA, protagonisti di un simpatico fuori onda nella quarta puntata. Scopriamo cos’è successo tra i due ragazzi della scuola di Amici.

Amici 21: il fuori onda tra LDA e Luigi

Durante uno stacco pubblicitario, due dei grandi protagonisti di questa edizione di Amici, LDA e Luigi, sono stati protagonisti di un simpatico siparietto, divertendo il pubblico con scherzi e risa. Scintille molto positive tra i due alunni, che dimostrano come quest’avventura nella scuola di Amici possa anche essere piena di momenti leggeri e divertenti.

I due saranno quindi protagonisti di questa quarta puntata del serale di Amici, in particolare Luigi che è finito al centro di ben due guanti di sfida. Il cantante, imbeccato da Lorella Cuccarini, dovrà comporre e presentare un brano originale, mentre su richiesta del prof Rudy Zerbi dovrà cimentarsi nell’interpretazione di un brano storico della musica italiana come Signor Tenente, canzone dedicata alla lotta contro la mafia, rimasta nei cuori di tantissimi italiani. In entrambi i casi, Luigi sfiderà Alex, dando vita dunque a dei momenti davvero attesissimi di questa quarta puntata del serale di Amici.

