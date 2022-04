Amici 21 guanti di sfida serale quarta puntata 9 aprile e motivazioni

Andiamo alla scoperta di tutti i guanti di sfida previsti per la quarta puntata del serale di amici, in onda sabato 9 aprile.

Amici torna con la quarta puntata del serale, un altro appuntamento incandescente, come al solito ricco di emozioni e di sfide imperdibili. Tra le tante esibizioni che vedremo in questa quarta puntata, ci saranno anche i soliti guanti di sfida: scopriamo quali sono e le motivazioni che hanno portato i prof a lanciarli.

Amici: i guanti di sfida della quarta puntata

Iniziamo col guanto di sfida dei prof, che vedrà sfidarsi Rudy Zerbi e Alessandro Celentano, che si cimentano in Dirty Dancing, e Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro, protagonisti con i Blues Brothers.

Per quanto riguarda gli alunni, la Celentano ha lanciato la sfida tra Michele e Nunzio, che si cimenteranno in una coreografia di modern, che prevede molte pirouettes per mettere alla prova l’abilità dei ballerini. La prof Pettinelli ha invece proposto la sfida tra Albe e Aisha, imbeccando la ragazza sul fatto che, secondo lei è una brava corista, ma non una grande interprete, considerando che non riesce a trasmettere granché nonostante le grandi doti vocali. La Pettinelli lancia il guanto su un brano emotivo, puntando dunque sulle emozioni che riescono a trasmettere i due alunni, non sulla tecnica su cui, secondo la prof, Aisha è molto più dotata.

Infine, ben due guanti di sfida riguardano Alex e Luigi. Lorella Cuccarini gli assegna la composizione di un pezzo originale, mentre Rudy Zerbi li imbecca sull’interpretazione di uno storico brano come Signor Tenente, per saggiare le capacità interpretative di Alex che, secondo il prof, non sono ancora totalmente convincenti. Questi dunque i guanti di sfida che vedremo in questa quarta puntata del serale di Amici.

