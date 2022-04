Silvia Toffanin a Verissimo oggi ha avuto ospite Baru che è stato duro sul suo rapporto con Jessica, la reazione della Selassie non si è fatta attendere

Silvia Toffanin a Verissimo oggi ha ospitato nel suo salotto televisivo Baru e Davide Silvestri direttamente dal GF VIP per raccontare la loro amicizia. Era già accaduto con Sophie Codegoni e Soleil Sorge tanto quanto per Manila Nazzaro e Miriana Trevisan. Amicizie tutte al femminile tra gieffine bellissime che senza invidia hanno dimostrato come anche le donne possono essere amiche sincere al di là di ogni pregiudizio.

Fuori dalle telecamere del Grande Fratello VIP anche un’altra ship è continuata a gonfie vele dimostrando come i reality non sono solo un gioco per acquisire notorietà. Stiamo parlando di Baru e Davide Silvestri. I due si sono scambiati reciprocamente parole al miele parlando delle loro similitudini e delle loro differenze. Caratteri che combaciano alla perfezione e che così hanno permesso come abbiamo visto, anche spesse volte nelle reciproche storie Instagram, di trascorrere del tempo libero insieme.

Verissimo oggi Baru su Jessica: la reazione di lei

Tutto piacevolmente bello dunque ciò che emerso dall’intervista se non fosse per i fan dei Jerù che hanno dovuto ascoltare delle parole che probabilmente hanno lasciato il segno. Baru da Silvia Toffanin a Verissimo oggi ha avuto delle parole dure su Jessica, almeno stando a chi tifava per la coppia. Il nipote di Costantino della Gherardesca ha confermato di non essere innamorato di Jessica e di voler mettere una fine a questa storia che non è mai esistita. La guardava per un affetto profondo, un amore per un’amica. È poi nato un momento di imbarazzo con il pubblico che urlava “La volevi” e lui ha lasciato intendere che volere una cosa in un determinato momento non significa amare.

La reazione di Jessica Selassie non si è fatta attendere. La Princess ha smesso di seguire Baru su Instagram. Una risposta di rabbia alle parole di Barulino che probabilmente le hanno lasciato l’amaro in bocca. Era stata proprio Jessica a Verissimo a dire che se un uomo ti guarda in quel modo, riferendosi allo sguardo del nipote di Costantino della Gherardesca nei suoi confronti, non può essere amicizia. Di fatto Baru a Verissimo oggi l’ha smentita davanti a Silvia Toffanin. Attendiamo se succederà qualcos’altro o se i Jeru è una parola da lasciare solamente ad una fase del Grande Fratello VIP ormai concluso da mesi.

