Lorella Cuccarini è caduta durante l’esibizione dei prof alla quarta puntata del serale di Amici 21: vediamo come sta la professoressa dopo l’incidente.

Preoccupazione per la prof Lorella Cuccarini durante la quarta puntata del serale di Amici. La cantante ha infatti subito un infortunio al ginocchio durante un’esibizione con Raimondo Todaro che ha spaventato tutti i presenti: scopriamo come sta la cantante dopo l’incidente e le parole del maestro compagno di squadra.

Lorella Cuccarini come sta dopo la caduta

Come in ogni puntata, i professori sono stati protagonisti del solito guanto di sfida, con la sfida tra la coppia formata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano e quella composta da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. I primi hanno portato in scena Dirty Dancing mentre i secondi si sono cimentati nei Blues Brothers e proprio durante l’esibizione la Cuccarini si è fatta male al ginocchio in seguito a un movimento errato. Nel dettaglio, nella presa finale sorretta da Todaro, la maestra non è atterrata bene sul pavimento.

Niente di grave per la prof, che è subito ripresa e, nonostante il dolore si sarà fatto sicuramente sentire, dopo la quarta puntata del serale di ieri sera 9 Aprile sta bene, con la caduta che non ha lasciato strascichi preoccupanti. Solo un momento di paura quindi, che per fortuna si è risolto in un bel sospiro di sollievo, col ginocchio della Cuccarini che non desta preoccupazioni. Lei stessa su Twitter ed Instagram ha ironizzato con i follower con queste parole:

Fan dei Cuccatodooo…. La verità è che oggi* (ieri ndr) abbiamo fatto il botto in tutti i sensi. Guanto scatenato e spettacolare. La gioia immensa di fare il lavoro più bello del mondo, vale mille cadute. È intervenuto su Instagram riguardo la caduta di Lorella Cuccarini anche il compagno di guanto dei prof. Raimondo Todaro. Il marito di Francesca Tocca ha commentato il post della collega così: Avvisiamo i famigliari che Lorella sta bene, socia sei una bomba!

Lorella Cuccarini è quindi pronta per iniziare una nuova settimana nella scuola di Amici, come tutti i suoi colleghi e gli alunni, che sono sempre in meno e vedono farsi sempre più vicina la finalissima, col sogno di vincere questa edizione del talent show. Dopo il quarto serale andato in onda sabato 9 aprile, l’appuntamento va a sabato prossimo col quinto appuntamento con il serale di Amici, con la cerchia degli alunni in gara che continuerà a restringersi e il traguardo che si fa sempre più vicino.

