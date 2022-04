Amici 21 serale chi sono gli eliminati della quarta puntata in onda il 9 aprile. Trionfo di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano

Prosegue l’avventura di Amici 21 con la quarta puntata in onda il 9 aprile. Due eliminati, uno dopo la prima manche e l’altro annunciato da Maria De Filippi nella casetta. Prima della puntata la conduttrice ha voluto ricordare Piero Sonaglia, storico assistente di studio scomparso pochi giorni prima. Dopo il momento di commozione, spazio alla gara. Scopriamo cosa è successo e gli eliminati della quarta puntata di Amici 21 in onda il 9 aprile.

Amici 21 quarta puntata eliminati: sorpresa nel canto

Il sorteggio premia la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano che sfida Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. La prima manche viene vinta da Zerbi Celentano per 2 a 0 grazie a LDA e Luigi che battono rispettivamente Nunzio e Alex. Durante la manche c’è stata anche una sfida annullata, quella che ha visto confrontarsi Carola e Michele contro Sissi. Esibizioni da applausi e parità assoluta.

La squadra Zerbi Celentano sceglie a sorpresa di mandare a rischio eliminazione Sissi, Alex e Aisha, tutti e tre cantanti. Sissi è la prima a salvarsi. Il primo eliminato di Amici 21 serale quarta puntata 9 aprile è Aisha. La ragazza commossa saluta la scuola abbracciata dalla sua prof Cuccarini.

Chi è stato eliminato ad Amici 21 ieri sera: chi è uscito

Nella seconda manche si ripropone la sfida Zerbi-Celentano contro Cuccarini-Todaro. Michele conquista il punto decisivo per la vittoria battendo Sissi grazie alla sua esibizione. In precedenza vittoria di Alex contro LDA e Luigi e di LDA contro Serena e Nunzio. Al ballottaggio finiscono Serena, Nunzio e Alex. L’eliminato provvisorio è Nunzio.

Nella terza manche di Amici 21 quarta puntata del 9 Aprile Zerbi e Celentano decidono di sfidare Pettinelli e Peparini. Albe e Crytical battono Luigi con una rielaborazione di Ti porto via con me di Jovanotti, mentre il guanto di sfida viene vinto da Michele contro Dario che nonostante lo stile differente è riuscito a cavarsela strappando applausi. Grande sorpresa per il punto decisivo conquistato da Luigi. Rudy Zerbi chiede e ottiene il guanto di sfida proposto dalla Pettinelli e schiera il cantante contro Crytical in una prova rap. La voce di Tondo sorprende tutti e conquista il punto decisivo. Vanno così al ballottaggio Albe, Crytical e Dario i tre superstiti della squadra Peparini-Pettinelli. L’eliminato provvisorio è Crytical.

Dopo la sfida tra il ballerino Nunzio e il rapper Crytical, i due allievi in ballottaggio e a rischio eliminazione hanno atteso il verdetto nella casetta come ormai da tradizione. Il secondo eliminato di Amici 21 nella quarta puntata è Crytical. Secondo ballottaggio consecutivo vinto da Nunzio che prosegue così il suo percorso nella scuola.

