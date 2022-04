Amici 21 ieri sera nella quarta puntata del serale Stash fa un apprezzamento su Sissi pensando di non essere inquadrato: la regia lo stana

Ieri sera nella quarta puntata di Amici 21 grande protagonista Sissi. La cantante della squadra di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro si è esibita per ben tre volte conquistando il pubblico in studio e i giudici. Esibizione dopo esibizione, Sissi continua ad incantare con la sua voce e prosegue senza ostacoli l’avventura nel talent condotto da Maria De Filippi.

Durante una delle sue esibizioni, la regia ha scovato un apprezzamento davvero sopra le righe di Stash, giudice di questa edizione insieme a Stefano De Martino e il principe Emanuele Filiberto di Savoia. Pensando di non essere inquadrato, Stash si è lasciato andare in una frase in dialetto napoletano commentando Sissi. Entriamo nel dettaglio.

Amici 21 quarta puntata notizie: Stash spiazzato da Sissi

Ieri sera nella quarta puntata del serale di Amici 21 Sissi si è esibita tre volte. La punta di diamante della squadra dei Cucca-Todo come prima esibizione si è scatenata sulle note di Crazy di Gnarls Barkley. Il successo dell’estate 2006 è stato reinterpretato da Sissi in maniera magistrale grazie ad una variazione tipica del suo repertorio. Partita quasi solo voce e con un ritmo più lento, ha poi spinto sull’acceleratore sul ritornello dimostrando di saper padroneggiare al meglio il suo talento.

Già subito dopo questa esibizione, ieri sera nella quarta puntata del serale di Amici 21, Maria De Filippi ha chiesto a Stash cosa ne pensava e il frontman dei The Kolors ha commentato dicendo che Sissi rende facile anche ciò che non è. La terza esibizione è stata invece sulla canzone Imbranato di Tiziano Ferro e questa volta è stato Stefano De Martino a restare spiazzato chiedendo con tono ironico se fosse realmente imbranata in amore, dato che gli era arrivata tanto l’interpretazione del brano.

In precedenza però è arrivato l’apprezzamento colto dalle telecamere da parte di Stash. Nella quarta puntata di Amici 21 serale Sissi si è cimentata anche con la canzone Girl Just Wanna Have Fun di Cindy Lauper e anche in questo caso ha mostrato di saper passare con maestria da un ritmo più lento ad uno più accelerato. Un cambio di passo con relativi acuti che ha colpito in particolare Stash. Il cantante è stato scovato in flagrante mentre commentava con una frase in dialetto napoletano l’esibizione di Sissi.

La voce dei The Kolors ha infatti esclamato “Mamm ro carmn”, una tipica espressione di stupore che tradotto letteralmente in italiano significa “mamma del carmine”, riferito alla Madonna del Santuario sito nella omonima piazza della città di Napoli a cui la popolazione è particolarmente devota fin dal 1300. Questa esclamazione ha un significato ben radicato nella cultura partenopea e corrisponde nell’italiano standard a “wow”. Un chiaro apprezzamento da parte di Stash alla voce di Sissi.

