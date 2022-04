Tom Cruise ha sorprendentemente accettato di interpretare un personaggio dalle tante ombre. Si tratta di Barry Seal, che dà il nome alla pellicola di Doug Liman, uscita al cinema nel 2017. Una storia vera ambientata negli anni ’80, così ricca d’avventure folli da sembrare inventata.

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Barry Seal – Una storia americana, pellicola con protagonista Tom Cruise, che interpreta un ex pilota d’aerei trasformatosi in contrabbandiere e, infine, divenuto informatore per la DEA.

Barry Seal trama e cast

Barry Seal è un abile pilota d’aerei, che vive una quotidianità serena al fianco della moglie Lucy. I due abitano in Louisiana, in una piccola cittadina. Tutto sembra andare per il meglio, senza particolari strappi. Barry ha però il fiuto degli affari e un ego gigantesco. A ciò si aggiunge un certo sapore per la bella vita, il che lo fa diventare un ricco imprenditore. Contattato da un agente della CIA, Monty Shafer si ritrvoa a lavorare come informatore, svolgendo operazioni sotto copertura. Una delle azioni più importanti della storia recente degli USA.

Tutto ha inizio perché beccato come contrabbandiere. Ottiene l’immunità in cambio di un lavoro sotto copertura molto rischioso. L’uomo si ritroverà ad avere a che fare con il cartello colombiano di Escobar. Sicuri, però, che stia dalla parte del governo USA? Pare proprio essere solo dalla sua parte.

Per quanto decisamente poco somigliante, è Tom Cruise a dare vita a Barry Seal in questa pellicola di Doug Liman. Sua moglie Lucy è invece interpretata da Sarah Wright. L’agente della CIA che lo incastra è Monty Shafer, interpretato da Domhnall Gleeson. Il cast è ricco di personaggi, come Pablo Escobar, interpretato da Mauricio Mejía, e Judy Downing, che ha il volto di Lola Kirke. L’attrice Jayma Mays è invece Dana Sibota. Per il ruolo di George W. Bush è stato scelto Connor Trinnear, mentre Caleb Landry Jones è Bubba. Completiamo il novero con Benito Martinez, che è James Rangel.

Barry Seal – Una storia americana trailer

