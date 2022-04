Licia Nunez chi è fidanzata con Barbara Eboli perché si sono lasciate

Licia Nunez e Barbara Eboli si sono lasciate scopriamo chi è la fidanzata dell’attrice e perché non sta più insieme alla compagna

Licia Nunez a 44 anni di età è oggi concorrente dell’Isola dei Famosi 2022. La vita sentimentale della bionda attrice è stata sotto i riflettori in particolare nel 2020 con la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. I suoi amori molto intensi sono stati resi noti: a 25 anni ha avuto una storia con un uomo adulto, un imprenditore molto preso dal suo lavoro che sparisce quando viene informato della gravidanza della compagna che non andrà purtroppo a buon fine; la Nunez poi è stata fidanzata per 7 anni con Imma Battaglia, oggi moglie di Eva Grimaldi.

L’amore si è poi fatto vivo di nuovo, intenso nel 2017. Licia Nunez e Barbata Eboli si conoscono grazie ad amici comuni, la loro storia inizia su una panchina a Roma, un vero colpo di fulmine!

Licia Nunez e Barbara Eboli si sono lasciate: il desiderio di maternità

Barbara Eboli è nata nell’Aprile del 1977 e oggi ha 45 anni di età. È di origini napoletane e ha trascorso la sua infanzia a Napoli per poi trasferirsi da giovanissima a Roma dove vive attualmente. Di pari passo con gli studi coltiva la passione per l’imprenditoria concentrandosi sulla sua carriera. Attualmente Barbara Eboli di lavoro fa la Sales Manager del consorzio Geseav Global, ovvero si occupa del reparto commerciale dell’azienda. La storia con la concorrente dell’Isola dei Famosi 2022 è finita: Licia Nunez e Barbara Eboli non stanno più insieme. Il motivo del perché si sono lasciate non è stato reso noto, non è mai stata ufficializzata la fine della relazione.

Abbiamo conosciuto l’ex fidanzata della Nunez quando l’attrice era al Grande Fratello Vip nel 2020. Il pubblico si era particolarmente appassionato alla coppia. L’imprenditrice, presa dalla rabbia per l’incontro della gieffina con la ex Imma Battaglia, l’aveva lasciata mentre era nella Casa più spiata d’Italia, per poi far pace in diretta. Barbara Eboli su Instagram è molto attiva con oltre 20mila follower, sul suo profilo non appaiono più da mesi foto con la Nunez. Eppure erano così affiatate, risale sempre al 2020 una lunga intervista su Chi dove posavano insieme più unite che mai. La bionda la attrice aveva rivelato all’epoca il suo desiderio di maternità con la sua compagna, immaginando anche il nome della loro bimba.

