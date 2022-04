Jovana Djordjevic è stata costretta a ritirarsi dall’Isola dei Famosi 2022 per un problema di salute. Ieri sera tornata in studio ha detto se è incinta o no

Jovana Djordjevic, 30 anni di età e moglie dell’ex calciatore della Lazio, si è ritirata ufficialmente dall’Isola dei Famosi 2022 la scorsa settimana. Ieri sera nella puntata di Pasquetta del 18 aprile del reality condotto da Ilary Blasi, come da prassi, l’ex naufraga ha fatto il suo ingresso in studio per parlare del suo breve percorso. Non appena ha sceso le scale per posizionarsi davanti alla telecamera, i telespettatori si sono subito chiesti: Jovana Djordjevic è incinta? Ripercorriamo le indiscrezioni sulla modella di origini serbe.

Jovana Djordjevic incinta: chiarisce lei

All’Isola dei Famosi 2022 non è mai successo che in Honduras una concorrente scoprisse lì di aspettare un bambino. Quando però Jovana Djordjevic ha lasciato il reality condotto da Ilary Blasi la scorsa settimana, la motivazione è stata per problemi di salute mai spiegati però nel dettaglio né da Alvin né dalla produzione. Sui social è impazzata così l’indiscrezione: la naufraga è incinta! Jovana Djordjevic è sposata da otto anni con Filip Djordjevic ex calciatore della Lazio e del Chievo. Dal loro matrimonio sono nati due figli: Noel di sette anni e Leon di cinque anni.

Jovana dunque è madre di due bambini eppure in diverse interviste aveva reso noto la sua volontà di avere un terzo figlio quindi anche sulla base di queste parole, molti fan si era chiesti se magari prima di partire avesse già cercato di realizzare il suo sogno. Ieri sera nella puntata dell’Isola dei Famosi 2022 in onda a Pasquetta, finalmente la verità. L’ex naufraga è entrata in studio per parlare del suo breve ed intenso percorso. Subito si è fatta notare per la sua bellezza in uno splendido mini abito di glitter e lunghi capelli sciolti.

Ilary Blasi le ha subito chiesto se fosse dispiaciuta che per un problema di salute la sua avventura in Honduras fosse finita senza televoto e molto prima del previsto. La modella di origini serbe era infatti, finalmente, dopo tre settimane in Playa Sgamada arrivata a Playa Accoppiada con Laura Maddaloni. Tutti si aspettavano che Jovana Djordjevic dicesse “sono incinta” e invece si è limitata a dire “sono stata sfortunata”. Poi si è commossa dicendosi emozionata e sorridendo si è accomodata tra gli ospiti.

Ufficialmente non è incinta perché altrimenti sarebbe stata felice della gravidanza. Su Twitter c’è però chi non è ancora convinto e ritiene che l’ex naufraga potrebbe non essere ancora incinta di tre mesi e che abbia quindi voluto mantenere il massimo riserbo sulla presunta maternità. L’indizio? I repentini sbalzi di umore.

