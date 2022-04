Nella sesta puntata della Pupa e il Secchione Soleil Sorge e Luca Onestini si ignorano dietro le quinte è successo ben altro

Tra i grandi protagonisti della sesta puntata della Pupa e il Secchione in onda il 19 aprile c’è stato Gianmarco Onestini. Il Secchione sta legando con Mila Suarez dopo aver cambiato Pupa nella precedente puntata e aver abbandonato Maria Laura De Vitis, una scelta che ha attirato le critiche dei social e anche degli altri concorrenti dello show. Gianmarco ha ricevuto anche una splendida sorpresa durante la puntata. In tanti avevano pensato che a mandargli un videomessaggio di supporto potesse essere Luca Onestini e invece quest’ultimo ha sorpreso tutti scatenando i commenti social.

La Pupa e il Secchione, Luca Onestini rivede Soleil

Dopo tanta attesa, un messaggio sullo schermo ha annunciato la presenza di Luca Onestini nel backstage. L’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di fare una sorpresa al fratello Gianmarco e di entrare così in studio. Tutti hanno subito pensato alla possibile reazione di Soleil Sorge, opinionista del programma ed ex di Luca Onestini.

Soleil Sorge e Luca Onestini si sono infatti conosciuti a Uomini e Donne. Il modello divenne tronista dopo il percorso intrapreso con Clarissa Marchese. Quest’ultima però non scelte Luca che però rientrò con la speranza di trovare l’amore. Dopo un percorso a ostacoli Luca scelse Soleil che gli disse di sì. In quella stagione del trono accanto a lui c’era un altro tronista Marco Cartasegna.

Dopo l’estate Luca Onestini entrò al Gf Vip e dopo poche settimane Soleil Sorge lo lasciò con una lettera mentre lui era ancora dentro la Casa. L’influencer parlò di mancanze di rispetto da parte di Onestini ma qualche giorno dopo venne paparazzata in compagnia di Marco Cartasegna, l’altro tronista di Uomini e Donne. Le foto lasciavano pochi dubbi e così i due confermarono la relazione e uscirono allo scoperto.

A distanza di anni Soleil e Luca si sono rivisti a La Pupa e il Secchione durante la sesta puntata in onda il 19 marzo. Dietro le quinte secondo quanto raccontato da Barbara D’Urso è successo di tutto e sui social sono stati tantissimi i commenti che hanno ipotizzato possibili discussioni tra Soleil e Luca. Un vero e proprio putiferio tra i due che non si rivedevano da anni dopo la chiacchierata rottura.

Ciò che si è potuto vedere non ha lasciato dubbi. L’ingresso di Luca Onestini è stato accolto con freddezza da Soleil che è rimasta impassibile. Il modello ha potuto abbracciare il fratello Gianmarco e dopo poche parole di conforto è andato via senza salutare Soleil Sorge e gli altri opinionisti. Lo sguardo di Soleil immortalato dalle telecamere all’ingresso di Luca Onestini non ha avuto bisogno di commenti. A distanza di anni tra i due non scorre affatto buon sangue.

