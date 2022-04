La pupa e il secchione sesta puntata 19 marzo chi è uscito fa scalpore, protagonista la lite furente tra Chiofalo e Annaclara

Sorprese, buste shock, tante emozioni e litigi. La sesta puntata della Pupa e il Secchione andata in onda il 19 aprile ha ancora una volta fatto centro. Sui social il programma è stato commentato da migliaia di utenti portando l’hashtag dedicato tra i top trend della serata. Scopriamo cosa è successo nella sesta puntata e chi è uscito definitivamente dallo show condotto da Barbara D’Urso.

La Pupa e il Secchione chi è stato eliminato ieri sera 19 aprile

Nella scorsa puntata aveva spiazzato la scelta di Gianmarco Onestini che aveva deciso di cambiare Pupa e fare coppia con Mila Suarez. La sesta puntata de La Pupa e il Secchione in onda il 19 aprile si è aperta proprio con la settimana della nuova coppia sempre più vicina. Durante la notte i due hanno dormito abbracciati e in tanti hanno sospettato che Gianmarco Onestini e Mila Suarez non siano così tanto amici.

Successivamente Paola Caruso è tornata in studio per scusarsi con tutti per il suo comportamento e in particolare con Mila Suarez che dopo alcune eccessive resistenze ha accettato le scuse e abbracciato la donna. A proposito di ritorni, Flavia Vento ha provato nuovamente a rientrare in gioco ma la sua performance trash impersonando Cleopatra è stata nettamente bocciata.

Frizioni tra Gianmarco e gli altri concorrenti, ma soprattutto tra Annaclara e Francesco Chiofalo. Quest’ultimo ha ammesso di sentirsi trattato con troppa sufficienza dalla sua Secchiona, un atteggiamento che non merita. Tra gelosie e litigi, la sesta puntata è stata anche ricca di sorprese: Gianmarco ha potuto riabbracciare il fratello Luca Onestini, mentre Denis Dosio ha rivisto la mamma e il fratello. Mirko Gancitano e Asia Valente hanno invece potuto rivedere i rispettivi partner. In particolare il Secchione ha confessato di essere pronto a diventare padre e anche la sua fidanzata Guenda Goria ha ammesso di volere un figlio.

Prima di conoscere chi è uscito nella quinta puntata de La Pupa e il Secchione, Malena, Pupa per una sera sette giorni fa, ha mandato un videomessaggio a Francesco Chiofalo. L’attrice ha proposto all’influencer di passare una notte insieme. Chiofalo potrà rispondere tra sette giorni e penserà tanto alla sua fidanzata Drusilla Gucci. Sul fronte coppie la Pupa insidiosa Emy è stata in villa per riconquistare un posto in gioco. Alessandro, suo ex Secchione, ha scelto di tornare a fare coppia con lei abbandonando Maria Laura. Quest’ultima ha sfidato Asia Valente al bagno di cultura ma è stata sconfitta diventando a sua volta Pupa Insidiosa della settimana.

La Pupa e il Secchione quinta puntata eliminati 19 aprile

La classifica generale, dopo le varie prove, è stata conquistata da Alessandro ed Emy che sono immuni. All’ultimo posto Mila e Gianmarco. Le nomination hanno decretato che a sfidarli sono Elena e Aristide. Nel bagno di cultura a vincere sono proprio Elena e Aristide che restano così in gara. Mila e Gianmarco sono gli eliminati ma arriva il colpo di scena. La sesta puntata de La Pupa e il Secchione non prevede eliminazioni. Mila e Gianmarco dovranno dormire nello sgabuzzo e diventeranno t-roppia. Infatti ad unirsi a loro è Edoardo Baietti che dopo la squalifica di Paola Caruso rientra in gioco.

