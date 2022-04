La sparizione improvvisa di Clara ha sconvolto la vita di Carlo e sua figlia Alba. Questo è il caso principale di Nero a metà 3, che ci terrà col fiato sospeto fino alla puntata finale.

Oltre alle indagini, spazio anche per la vita privata di Carlo, decisamente non semplice. Uno sguardo al passato, con il ritorno di Cristina nella sua vita. Ecco cosa ci aspetta nella seconda puntata di Nero a metà 3, come sempre suddivisa in due episodi.

Nero a metà 3 anticipazioni seconda puntata

Colpo di scena delicato nella seconda puntata di Nero a metà, in onda in prima serata lunedì 11 aprile su Rai 1. Viene ritrovato un cadavere nell’episodio dal titolo Solo un passo. Si tratta di una ballerina e questo caso pare in qualche modo connesso alla sparizione di Clara, svanita nel nulla nel giorno stesso della sua scarcerazione.

Carlo e Malik indagano sulla vita privata della vittima, ritrovandosi nel locale di Alfio Pugliani. Cantabella decide di fare tutto da solo, infiltrandosi senza informare Carlo. Vuole scoprire tutto quello che può sullo spaccio di cocaina a Roma, che pare ricondurre proprio a Pugliani.

Nel quarto episodio, dal titolo Comunque bella, Carlo e Malik si ritrovano a indagare sul caso della misteriosa morte di un sacerdote. L’uomo di chiesa è stata violentemente ucciso da un colpo di pistola. Sulla scena del crimine c’è anche Elisa Cori, nuovo capo della scientifica. Carlo, intanto, ottiene dei primi risultati sul caso della scomparsa della sua ex moglie Clara. Riesce a ricostruire alcuni dei suoi spostamenti, raggiungendo un casale. Ciò che si ritrova dinanzi, però, non sono altro che macchie di sangue.

Nero a metà 3, Carlo e Cristina: anticipazioni

Il rapporto tra Carlo e le donne non è mai stato facile in Nero a metà. Il suo matrimonio con Cristina si è interrotto a causa del suo legame con la collega Marta. La moglie era tremendamente gelosa, e aveva ragione a esserlo. Tra i due c’è stato infine qualcosa, poi distrutto dalla scelta della donna di mentirgli e agire da sola nel caso della seconda stagione.

È davvero tutto finito tra Carlo e Cristina? L’ex moglie, interpretata da Alessia Barela, farà ritorno nella terza stagione, seppur in maniera non fissa. Guerrieri pare aver messo il cuore in pace, spiega Claudio Amendola, anche se verrà corteggiato. Ci sarà un gioco con una collega della Narcotici, fatto di flirt, così come un ritorno di fiamma. Che questo possa riguardare proprio Cristina? L’attore non lo ha precisato. La strada è però riaperta, pare, e forse il loro matrimonio non è destinato a essere così lampo come si pensava.

