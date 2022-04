Ofenbach chi sono il duo di dj: star all’estero

Ofenbach, scopriamo chi sono i due dj francesi che hanno un seguito incredibile in giro per tutto il mondo.

Tra i grandi protagonisti della musica elettronica mondiale ci sono sicuramente gli Ofenbach, un duo di dj che ha ottenuto una fama pazzesca in tutto il mondo soprattutto grazie al brano Be Mine. Dal 2016, le loro canzoni hanno fatto ballare milioni di persone in tutto il pianeta: scopriamo dunque chi sono i due dj.

Chi sono gli Ofenbach

Dorian Lo e Cesar De Rummel sono i due dj che compongono gli Ofenbach. I due si conoscono sin da piccoli, sono stati compagni di scuola e sono cresciuti insieme, coltivando la passione comune per la musica e in particolare per il rock. Già a 13 anni i due hanno iniziato a scrivere canzoni, basandosi sui modelli rappresentati dai loro idoli come i Rolling Stones e i Led Zeppelin.

Preso i due si spostano dal rock alla musica elettronica, con cui diventano famosissimi con la realizzazione del singolo Be Mine nel 2016, prodotto dalla Warner. Da quel momento per gli Ofenbach è arrivato il successo planetario, pubblicando poi un anno dopo il singolo Katchi.

Be Mine ha rappresentato sia il trampolino di lancio che l’apice del suo di dj, che poi non sono più riusciti ad avvicinarsi al successo di quella clamorosa hit. Gli Ofenbach continuano a produrre musica dance e house e sono tra i dj più richiesti al mondo, suonando anche in occasioni molto importanti come in occasione della finale di Europa League tra Marsiglia e Atletico Madrid allo stadio Parc Olympique Lyonnais il 16 maggio 2018.

Il nome dei due dj viene dalla storpiatura del nome del celebre compositore Jacques Offenbach, un famoso violoncellista tedesco, naturalizzato francese, considerato il padre dell’operetta e attiva durante tutto il diciannovesimo secolo.

