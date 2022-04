Sottotono chi sono i membri del gruppo che ha scoperto Tiziano Ferro

I Sottotono sono tornati sulla cresta dell’onda. I loro grandi successi appartengono però a un’altra generazione, il che rende necessario fare il punto e spiegare chi sono e quale sia la loro storia musicale.

Avete probabilmente sentito in giro Poco Male, il nuovo singolo dei Sottotono. Sapere però chi sono? Il duo si è fatto un nome tra la fine degli anni ’90 e l’inizio dei Duemila. Ecco di chi si tratta e cosa dovreste sapere sul loro conto.

Sottotono chi sono

Quando si parla dei Sottotono si fa riferimento al duo hip-hop composto da Massimiliano Cellamaro, ovvero Tormento, e Massimiliano Dagani, alias Big Fish (nella loro fase iniziale i membri del gruppo erano quattro).

Muovono i primi passi nel 1994. Il gruppo era allora composto dai rapper Tormento e Nega, così come dal DJ e produttore Fish e dal DJ Irmu. Si fanno conoscere grazie alla compilation hip hop Nati per rappare. Uno dei loro tormentoni è La mia coccinella.

Il successo non si fa attendere poi molto, anzi. Il gruppo però si riduce a due componenti, Tormento e Big Fish. Dalla scena underground impiegano poco a trovare l’apprezzamento a livello nazionale. Salgono così sul palco del Festivalbar (1997, 2001) e del Festival di Sanremo. Questo è l’ultimo progetto in coppia. I due si separano e iniziano a lavorare per conto proprio.

Tutto è cambiato nel 2021, quando hanno fatto il loro ritorno con l’album Originali. Collaborando con Tiziano Ferro, Gué Pequeno e Marracash, hanno lanciato una nuova versione di uno dei loro pezzi più apprezzati, Solo lei ha quel che voglio.

Con Poco Male invitano a trovare sempre il lato positivo di tutte le situazioni. C’è sempre speranza, anche quando tutto sembra compromesso. Prendono parte a Battiti Live 2022, il che non fa che preparare il terreno per un’estate che promette d’essere infuocata per il duo, pronto a creare un genere proprio, come dichiarato.

