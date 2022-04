Tommaso Paradiso ex gruppo i Thegiornalisti che fine hanno fatto

Scopriamo che fine hanno fatto i Thegiornalisti, l’ex gruppo di Tommaso Paradiso, dopo il loro scioglimento avvenuto nel 2019.

Tommaso Paradiso è uno dei grandi protagonisti della scena musicale attuale e la sua carriera è iniziato proprio tra le fila dei Thegiornalisti, un gruppo che ha raccolto grandissimo successo, con pezzi diventati famosissimo come Completamente, Riccione e Questa nostra stupida canzone d’amore. Il gruppo si è poi sciolto nel 2019, dopo un grandioso concerto al Circo Massimo di Roma: scopriamo che fine hanno fatto i membri della band.

Che fine hanno fatto i Thegiornalisti

Il membro più famoso della band è sicuramente il frontman Tommaso Paradiso, che dopo l’addio al gruppo ha intrapreso la carriera da solista, pubblicando il suo primo album, dal titolo Space Cowboy. Il cantante romano rimane un personaggio di spicco della scena musicale attuale ed è pronto a portare la sua musica in giro per l’Italia con un tour in cui canterà sia le sue nuove canzoni che i più grandi successi dei Thegiornalisti.

Chi sono invece gli altri membri del gruppo? Marco “Rissa” Musella e Marco Primavera sono gli altri due membri dei Thegiornalisti, nonché gli unici due componenti attuali. Ufficialmente infatti la band non si è sciolta, i due musicisti hanno smentito la cessazione dell’esistenza dei Thegiornalisti, annunciando la volontà di voler proseguire con un altro membro. Tuttavia, nessuno ha mai preso il posto di Tommaso Paradiso e di fatto l’attività musicale dei Thegiornalisti, almeno al momento, ha avuto fine con quel grande concerto al Circo Massimo del 7 settembre 2019.

Al momento, dunque, le carriere di Rissa e Primavera sono state messe in standby, in attesa di capire se effettivamente i due rimetteranno in piedi il gruppo e i Thegiornalisti torneranno a nuova vita, oppure se alla fine sceglieranno di dire definitivamente addio alla band e partiranno magari con dei progetti singoli.

