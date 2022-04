Aurora Uomini e Donne chi è la corteggiatrice di Luca

Uomini e Donne, scopriamo chi è Aurora, la nuova corteggiatrice di Luca Salatino: tutto sulla nuova protagonista dello show di Canale 5.

Volto nuovo a Uomini e Donne: ha fatto la sua comparsa nel parterre di Canale 5 Aurora, la nuova corteggiatrice del tronista Luca Salatino, che ha completamente stravolto la situazione che riguarda il ragazzo. Tra Lilli e Soraia appare infatti Aurora, che pare aver conquistato subito l’attenzione del tronista: scopriamo chi è.

Uomini e Donne: chi è Aurora

Aurora Colombo è un volto conosciuto di Uomini e Donne, ha già preso parte al programma quando sul trono sedeva Alessandro Zarino. Ora la ragazza ha deciso di fare il proprio ritorno per corteggiare Luca Salatino, conteso dalle due corteggiatrici di lungo corso Lilli e Soraia. Di Aurora, nonostante sia alla seconda apparizione nel salotto di Canale 5, sappiamo molto poco: è milanese e nella vita fa l’estetista.

Tra Aurora e Luca è subito scattata la chimica, tra i due infatti c’è stato un bacio, che non fa che confermare l’interesse del pugile chef per la nuova arrivata. Una new entry che ha chiaramente alzato la tensione in studio, con Lilli e Soraia che sicuramente non vedono di buon grado questa novità. Le due da tempo si contendono il cuore di Luca, ma ora dovranno fare i conti anche con questa nuova presenza ingombrante, che promette di dare parecchio filo da torcere.

Vedremo dunque come l’ingresso di Aurora cambierà gli equilibri per il tronista Luca Salatino e vedremo se stavolta l’esperienza a Uomini e Donne sarà più proficua per la bella milanese, che al tempo del suo primo ingresso non era riuscita a conquistare il cuore di Alessandro Zarino, che alla fine ha concluso il proprio percorso nel reality show uscendo in compagnia di Veronica Burchielli.

