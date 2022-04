A Uomini e Donne nella puntata di venerdì 15 aprile duro scontro tra Biagio e Gianni Sperti. Il napoletano ha insultato l’opinionista così

Biagio Di Maro dopo essere stato assente per problemi familiari è tornato al centro dello studio del Trono Over nella puntata di venerdì 15 aprile. È cosa nota che tra Gianni Sperti, Tina Cipollari e Biagio non corra buon sangue. Il cavaliere napoletano viene spesso messo in dubbio dai due opinionisti che non lo ritengono sincero nel cercare una donna ma più interessato alla visibilità e alle telecamere. È stato così anche questa volta dove si è arrivato a qualche insulto di troppo da parte di Biagio nei confronti di Gianni Sperti. C’entra Iolanda. Scopriamo cosa è successo e come è scoppiata la lite tra Sperti e Di Maro.

Leggi anche: Anticipazioni Uomini e Donne Ida e Riccardo spiazzano, reazione di Armando

Uomini e Donne: Biagio insulta Gianni Sperti

Il cavaliere di Uomini e Donne del Trono Over Biagio, nelle ultime settimane stava frequentando la bella Iolanda, la bella infermiera di Taranto era scesa apposta per corteggiarlo colpita dai suoi modi e dalla sua verve napoletana. Avevano iniziato a frequentarsi e durante una sera a cena nella Capitale hanno colto l’occasione per fare una lunga passeggiata nel centro di Roma. Arrivati alla Fontana di Trevi hanno lanciato la classica monetina e tra un sorriso e l’altro si sono avvicinati. La serata tra Biagio e Iolanda è proseguita tra chiacchiere e musica ascoltata in auto con l’audio ad alto volume. Insomma tutte le premesse per l’inizio di una bella storia d’amore.

Invece il rapporto si è incrinato quando, a detta di Biagio, Iolanda ha sminuito questa magica serata parlando di un bacio dato per gratitudine e non passione. I due hanno iniziato a sentirsi di meno e in maniera provocatoria, come rivelato oggi nella puntata di Uomini e Donne del 15 aprile, Iolanda ha continuato a rispondere ai messaggi del cavaliere senza intenzione di continuare ma senza dirglielo. Per la donna di Taranto c’è stata però un’amara verità. Contemporaneamente Biagio stava sentendo ed è uscito due volte a colazione con un’altra dama del Trono Over, Laura.

Iolanda aveva già preso la decisione di non frequentare più il cavaliere e ha ritenuto questa un’ulteriore conferma. Il napoletano è invece stato polemico nei suoi confronti, ha ammesso che le è mancata e che ha fatto una scena di gelosia quando la scorsa settimana non si è presentata nello studio di Uomini e Donne, ha confermato l’intenzione di andarla a trovare a Taranto ma una frase di lei lo ha frenato. A detta del cavaliere, Iolanda avrebbe chiesto di uscire per sponsorizzare il locale della sorella. Subito la donna ha spiegato che quella era solamente una provocazione, come è sembrato anche a Maria De Filippi, insomma una presa in giro.

E mentre Laura decide di chiudere anche lei con il cavaliere napoletano, Iolanda arrabbiata dal comportamento del napoletano esce dallo studio. Qui scatta la lite tra Biagio e Gianni Sperti e gli annessi insulti fuorionda del cavaliere che nello specifico ha insultato l’opinionista mentre seguiva Iolanda. Cosa ha detto? Per favore Gianni smettila (in dialetto napoletano ndr) vai a quel paese, ovviamente abbiamo edulcorato ma avete capito di che insulto si tratta. La reazione di Biagio è alla frase di Gianni “esci per tornare mai più”

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI