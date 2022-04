Anticipazioni Uomini e Donne: col ritorno di Riccardo l’attenzione è tutta su Ida, i due spiazzano e suscitano la reazione di Armando.

La grande novità per ciò che concerne il trono over di Uomini e Donne nelle ultime settimane è stata sicuramente il ritorno in studio di Riccardo Guarnieri. Il grande amore di Ida, per cui la donna ha sofferto molto e per cui anche nei tempi recenti è scoppiata in lacrime. Motivi per cui, chiaramente, Ida è finita sotto i riflettori col ritorno di Riccardo: inevitabilmente, i due sono tornati a confrontarsi e il rapporto che si sta creando tra loro è spiazzante e potrebbe aprire nuovi scenari. Scopriamo tutto sulla loro situazione.

Anticipazioni Uomini e Donne: la situazione tra Ida e Riccardo

Ritrovatisi nello studio di Uomini e Donne, Ida e Riccardo stanno recuperando il loro rapporto, anche se non va oltre l’amicizia, almeno per il momento. I due sono tornati a parlare, suscitando ovviamente le chiacchiere degli opinionisti, con Gianni che ha intravisto un fuoco ancora acceso tra loro e Tina che ha aspramente criticato il comportamento della donna.

Riccardo ha sottolineato che gli piacerebbe tornare a parlare con Ida come un tempo e la donna ha dimostrato di avere piacere nel ricostruire un rapporto, anche di amicizia, con lui. Vedremo quindi se questo nuovo rapporto d’amicizia durerà o se rinascerà qualcosa di più profondo tra i due.

Anticipazioni Uomini e Donne: la reazione di Armando

Tra Ida e Riccardo c’è anche Armando. I due cavalieri sono tornati a scontrarsi, stavolta a causa della dama Gloria, che circa un mese fa aveva chiuso la frequentazione con Armando e che ora stava conoscendo Riccardo, ma anche questa conoscenza è giunta al termine.

A Riccardo comunque non è andata già un’intromissione di Armando, colpevole di assumere quest’atteggiamento spesso e Ida ha dato ragione al cavaliere napoletano su questa questione.

