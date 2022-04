Elite 5 è la stagione in cui Patrick trova l’amore vero. La ship con Ivan è storia e il loro feeling non è passato inosservato: stanno insieme nella realtà? Gli indizi

Dall’ 8 aprile non facciamo altro che parlare di Elite 5. La quinta stagione della serie spagnola ambienta nel collegio di Las Encinas da quando è stata presentata in anteprima su Netflix ha battuto i record di pubblico in tutto il mondo anche quest’anno. Nella nuova avventura di 8 episodi due nuovi studenti sono nel cast di Elite 5 e hanno rivoluzionato la vita dei veterani della serie: Ivan e Isidora ad interpretarli André Lamoglia e Valentina Zenere.

Della bellissima bionda che ha rubato il cuore del principe Philippe parleremo nei prossimi giorni. Non ce ne voglia Isadora ma la precedenza va a Ivan. Da quando sono usciti su Netflix i nuovi episodi, su Twitter sono esplosi i fandom sulla ship Ivan Patrick. Le tre scene cult di Elite 5 virali sui social: il primo incontro in cui il figlio del calciatore chiede info al moro dagli occhi di ghiaccio che lo farà impazzire, il tiro alla fune pieno di desiderio e seduzione fino alla prima volta che fanno l’amore, di un romanticismo mai visto prima nelle serie di Las Encinas.

Ci siamo arresi all’irresistibile fascino di Ivan, personaggio che mostra non solo un fisico da paura e un viso da bravo ragazzo, a conquistare i fan del fenomeno Netflix un buon cuore ed una rara sensibilità. Ogni volta che Patrick e Ivan compaiono in scena è un colpo al cuore che ricorda i bei tempi della prima stagione, quando nasceva l’amore tra Ander ed Omar. Il feeling tra i due è evidente a tal punto da chiedersi: Ivan e Patrick stanno insieme nella realtà? Prima di dettagli e indizi scopriamo chi è André Lamoglia, l’attore che interpreta il figlio del calciatore Carvalho.

Leggi anche: Elite 6 quando esce la sesta stagione: info e trama

Elite 5, Chi è Ivan nella realtà: Instagram ringrazia!

André Lamoglia è nato a Rio de Janeiro nel 1997 e fin da piccolo aveva chiaro di volersi dedicare al mondo della recitazione incoraggiato dal fratello Víctor Lamoglia, anche lui noto attore brasiliano. Da allora ha chiesto ai suoi genitori di iscriversi a un corso per diventare attore e, come la maggior parte degli artisti dediti al mondo della recitazione, i suoi primi passi sono stati nel teatro, in particolare nel 2015 interpretando il principe di Cenerentola nella commedia Cenerentola, di Jose Wilker.

Un anno dopo, nel 2016, interpreterà il suo primo ruolo televisivo con la serie Segredos de Justiça, ma solo nel 2017 acquisirà maggiori riconoscimenti all’interno del suo paese con la serie brasiliana di Disney Channel Juacas, dove interpreta un giovane Rafa che insegue il suo sogno di diventare un surfista professionista partecipando al torneo CAOSS.

Nel 2020, inoltre, è tornato alla famiglia Disney per unirsi al cast principale della serie Bia, prodotta da Disney Channel Latin America, dove interpretava il personaggio di un videogiocatore di nome Luan. Allo stesso modo, ha partecipato all’episodio speciale della serie trasmessa nel 2021 su Disney Plus, Bia: Un mondo sottosopra.

Al di là del mondo della recitazione, André è stato volto di punta e modello di marchi come Calvin Klein, Ralph Lauren e Bulgari, come lui stesso condivide attraverso il suo account Instagram @andrelamoglia, dove ha già più di 1,1 milioni di follower.

Elite 5, Ivan e Patrick stanno insieme nella realtà?

André Lamoglia arriva a Las Encinas nel ruolo di Iván Carvalho, figlio di un importante calciatore che vive completamente abbandonato da un padre troppo preoccupato per la fama e le feste. Dopo anni senza poter fare amicizia a causa dei contratti milionari del papà, che lo costringono a trasferirsi spesso, trova appoggio in Patrick fin dall’inizio: si avvicinerà a lui attratto dal suo aspetto fisico, scoprirà che gli piacciono i ragazzi e di qui la ship del secolo!

In Elite 5 Ivan e Patrick si amano. In attesa del futuro della loro storia nella sesta stagione della serie, nonostante il feeling evidente tra i due, da fonti spagnole non risulta che André Lamoglia e Manu Ríos sono una coppia nella realtà. Della new entry della quinta stagione della serie Netflix non si conosce alcuna relazione formale: Ivan, per stando a voci non ufficiali, avrebbe un flirt con Carla Díaz ovvero Ari Blanco di Elite. Di contro Patrick, Manu Rios nella realtà pubblica spesso fotografie con il suo amico Carlos Parejo. Tuttavia, nessuno dei due ha confermato o smentito un’eventuale relazione.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI