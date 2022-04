Malena vero nome: perché si chiama così

Malena, scopriamo qual è il vero nome della celebre attrice hard e perché ha scelto questo nome per farsi conoscere.

Grande novità in vista per la quinta puntata de La pupa e il secchione: farà il suo ingresso tempo nello show, mettendo alla prova le coppie con le sue doti seducenti. Andiamo a scoprire qualcosa in più però sulla prossima pupa temporanea del programma di Barbara D’Urso: tutto su Malena e sul perché si chiama così.

Malena: il vero nome e perché si chiama così

Il vero nome di Malena La Pugliese è Filomena Mastromarino. Lo pseudonimo è un omaggio alla Malena del film di Giuseppe Tornatore, interpretata da Monica Bellucci e alla sua provenienza geografica. Malena è originaria infatti di Noci, in provincia di Bari. Sin da piccola sogna di lavorare nello spettacolo e grazie a Rocco Siffredi si avvicina al mondo del porno, diventandone una grandissima protagonista.

La svolta arriva intorno ai 30 anni, quando Malena, che si stava impegnando in politica, abbandona il lavoro e decide di dedicarsi a tempo pieno al porno, diventando la vera e propria musa di Rocco Siffredi. Per la donna si aprono anche le strade della televisione, con la partecipazione in diversi talk show e alla dodicesima edizione dell’Isola dei famosi.

Col tempo, dunque, Malena è diventata sia una star del cinema hard che un volto molto noto della televisione, apparendo spesso come opinionista di Pomeriggio 5 con Barbara D’Urso. Proprio la conduttrice regala ora all’attrice una nuova occasione sul piccolo schermo, coinvolgendola nella quinta stagione de La pupa e il secchione, un’edizione che in realtà non sta raccogliendo grandi consensi e che Barbara spera di risollevare proponendo ospiti d’eccezione. Tra questi dunque Malena, che porterà scompiglio per una sera tra le coppie protagoniste del reality, sottoponendoli a complesse prove di seduzione.

