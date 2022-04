Credence muore in Animali Fantastici 3: I segreti di Silente? Qual è il destino dell’amato e odiato personaggio interpretato da Ezra Miller? Scopriamolo insieme.

Animali Fantastici 3: I segreti di Silente prova a rispondere ad alcune domande. Se avete già visto il film o non temete gli Spoiler, continuate a leggere. Di seguito vi spiegheremo qual è il destino di Credence Barebone.

Animali Fantastici 3: I segreti di Silente, Credence muore?

Sappiamo dal primo capitolo di Animali Fantastici e dove trovarli che Credence Barebone è un Obscurial. Un termine che fa riferimento a un giovane mago o strega che ha sviluppato una forza magica oscura e parassitaria, nota come Obscurus. Ciò è il risultato di un’energia soppressa nel tempo attraverso abusi di natura psicologica o fisica.

Qual è il destino degli Obscurial? La maggior parte di loro muore giovane, il che pone sulla testa di Credence un vero e proprio timer. Questi si è dimostrato un caso speciale ma in Animali Fantastici 3 scopriamo che sta morendo. A dimostrarlo è anche la compagna fenice, che lentamente brucia in cenere.

Nel corso del terzo film prequel e spin-off di Harry Potter scopriamo le origini di Credence. Le parole di Grindelwald non erano fasulle. Lui è realmente Aurelius Silente. Non si tratta però di un fratello sconosciuto e mai citato, bensì del figlio di Aberforth. Al termine della pellicola vediamo come il giovane volti le spalle al mago oscuro. Di fatto impedisce la realizzazione del suo piano per raggiungere il potere. Lo vediamo infine ricongiungersi con il padre Aberforth, che gli suggerisce di tornare a casa insieme, così da trascorrere i suoi ultimi giorni recuperando il tempo perduto.

Non assistiamo dunque alla morte di Credence Barebone ma il potente mago morirà di certo. Non è da escludere che ciò possa accadere off-screen, senza una scena dedicata in Animali Fantastici 4. A lasciar pensare a questa soluzione sono le problematiche private di Ezra Miller, che pare essere stato sospeso per il momento da Warner. Staremo a vedere.

