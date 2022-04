Anticipazioni quinta puntata serale Amici 21: scopriamo cosa succederà nel nuovo appuntamento col talent show di Canale 5.

Come ogni sabato, è pronto a tornare l’appuntamento con il serale di Amici, giunto ormai alla quinta puntata. Il cerchio si stringe e le eliminazioni si fanno sempre più pesanti: a tal proposito, grazie al grande lavoro del profilo Twitter Amici News possiamo conoscere in anteprima chi abbandonerà la scuola e cosa succederà nella quinta puntata di Amici. L’episodio infatti, in onda sabato sera, viene registrato mercoledì, per cui andiamo alla scoperta di tutti gli spoiler sulla quinta puntata del serale di Amici e sugli eliminati.

Eliminati Amici 21 serale quinta puntata

Per la prima volta dall’inizio del serale di Amici 21 ci sarà una sola eliminazione. La quinta puntata del talent è iniziata con la manche tra la squadra di Veronica Peparini e Anna Pettinelli contro quella di Rudy Zerbi e Alessandro Celentano. La prima sfida ha visto vincere Albe contro LDA che ha cantato Niente Paura (con barre). L’allievo della Pettinelli ha invece stravolto Cosa resterà degli anni 80 di RAF. Il guanto di sfida sulla versatilità lanciato dalla Celentano è stato vinto da Michele che ha battuto Dario. Terza sfida ancora con Dario contro Luigi, a vincere è stato quest’ultimo dando il punto decisivo alla squadra di Zerbi e Celentano. Al ballottaggio per l’eliminazione è stato scelto Dario che ha perso contro Albe.

Nella seconda manche Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno sfidato la squadra di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. Luigi ha conquistato il primo punto battendo Nunzio, mentre Serena e Alex hanno avuto la meglio su LDA. Il punto decisivo è stato conquistato da Michele che ha battuto nella sfida Alex. Al ballottaggio sono andati Serena, Alex e Sissi. A perdere è stata Serena, a rischio eliminazione.

La terza manche ha visto nuovamente Zerbi e Celentano affrontare Cuccarini e Todaro. Il primo punto è stato conquistato da Luigi contro Nunzio, mentre Sissi ha portato il punteggio in parità battendo LDA. Terzo e ultimo punto conquistato da Alex e Sissi che hanno battuto il passo a due di Michele e Carola sulla canzone Bad Guy. Ad andare al ballottaggio è stata Carola.

Al ballottaggio finale nella quinta puntata di Amici 21 serale sono andati Dario, Carola e Serena. La prima a salvarsi è stata Serena, in casetta sono quindi rientrati Dario e Carola in attesa del verdetto di Maria De Filippi. Secondo gli spoiler di Vicolodellenews l’eliminato della quinta puntata di Amici 21 serale è CAROLA.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI