Amici 21 serale quinta puntata gli eliminati del 16 aprile: una sorpresa per gli allievi e un’eliminazione che fa discutere. Scopriamo chi è uscito

Amici 21 serale è arrivato alla quinta puntata in onda il 16 aprile. La gara sta entrando sempre più nel vivo con esibizioni di altissimo livello che hanno messo in grande difficoltà i giudici Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash. Una sorpresa ha spiazzato gli allievi con Maria De Filippi che ha cercato di spiegare perché questa puntata è stata così particolare. Scopriamo chi è stato eliminato nella quinta puntata di Amici 21 in onda il 16 aprile.

Amici 21 quinta puntata: chi è stato eliminato

Il sorteggio premia per la prima volta la squadra composta da Veronica Peparini e Anna Pettinelli che sfida Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Al centro della prima manche il guanto di sfida proposto dalla Peparini tra Dario e Michele sulla versatilità. Nonostante gli stili valorizzassero le caratteristiche dell’allievo della Peparini, a conquistare il punto è Michele. In precedenza Albe era riuscito a vincere la sfida contro LDA grazie alla sua versione di Cosa resterà degli anni 80 di RAF. L’ultimo punto viene conquistato da Luigi che batte Dario. Si sfidano così Albe e Dario, gli unici allievi della squadra composto da Peparini e Pettinelli. Al ballottaggio per l’eliminazione va Dario.

I due allievi vengono sorpresi da Maria De Filippi che solo dopo le loro esibizioni comunica ad entrambi che la prova non avrebbe portato all’eliminazione diretta, così come avvenuto nelle precedenti puntate. Per la prima volta infatti dall’inizio di Amici 21 serale la puntata vedrà un solo eliminato. Dario in lacrime si tranquillizza in attesa di conoscere chi sfidare per restare nella scuola, mentre Albe si lascia andare ad un insulto per la tensione.

Nella seconda manche i vincitori Zerbi e Celentano hanno sfida Cuccarini e Todaro. La prima sfida viene vinta da Luigi su Nunzio, mentre il duetto ballo canto di Serena ed Alex conquista i giudici che votano i due ragazzi preferendoli ad LDA. Il punto decisivo viene conquistato da Michele che batte Alex. Al ballottaggio la squadra Zerbi Celentano sceglie di mandare Serena, Alex e Sissi, mentre Nunzio resta a sorpresa immune. Tra i tre Serena perde e va a rischio eliminazione.

Zerbi e Celentano decidono di sfidare nella terza manche ancora una volta Cuccarini e Todaro. Luigi vince l’ennesima sfida ancora una volta contro Nunzio, mentre Sissi incanta con Vedrai Vedrai e batte LDA. Sempre Sissi insieme ad Alex eseguono una magistrale One degli U2 e hanno la meglio su Michele e Carola impegnati in un passo a due sulle note di Bad Guy di Billie Eilish. Luigi, LDA e Carola vanno al ballottaggio, a rischio eliminazione va Carola.

Il ballottaggio finale nella quinta puntata di Amici 21 serale vede affrontarsi Dario, Carola e Serena. Con un’esibizione di personalità Dario ha ballato sulle note di SexyBack di Justin Timberlake, Carola invece ha eseguito il suo numero indossando una scarpa di ginnastica e la scarpetta di danza classica con la punta per la canzone I Wanna Dance With Somebody di Whitney Houston. Infine Serena ha danzato sulle note di La Femme di Barbara Pravi. Ogni giudice vota per uno dei tre allievi e così sono costretti ad uscire dallo studio e trovare un accordo per decidere il primo a salvarsi.

Nella sfida decisiva Dario balla sulle note di Brividi, mentre Carola ha danzato sulla canzone Ballerina di Nat King Cole. Successivamente Dario si esibisce su Cade la Pioggia dei Negramaro e Jovanotti, Carola invece su Vivaldi Storm dei 2Cellos. Una volta in casetta Dario resta solo con Sissi, mentre Carola viene raggiunta da Luigi. In particolare la ballerina rivela il suo amore per il cantante, mentre Sissi e Dario reciprocamente si dedicano bellissime parole d’amore. Dopo un po’ Maria De Filippi annuncia il verdetto: l’eliminato della quinta puntata di Amici 21 serale in onda il 16 aprile è CAROLA.

