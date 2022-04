Amici 21 Carola beffata: studi d’elite e poi?

Il percorso di Carola ad Amici 21 si configura come una vera e propria beffa: a cosa hanno portato tutti quegli studi d’elite?

Una delle protagoniste più attese di questa ventunesima edizione di Amici è stata senza dubbio Carola Puddu. La giovane ballerina è arrivata alla scuola del talent di Canale 5 con i crismi della predestinata, con alle spalle degli studi d’elite che l’hanno resa una giovanissima ballerina prodigio. Tante aspettative, che poi però si sono dovute scontrare con la realtà dei fatti, che all’interno della scuola di Amici è stata molto più spietata.

Amici 21: gli studi di Carola

L’Unione Sarda ha ripercorso gli studi eccezionali della ballerina, che a soli nove anni è stata ammessa alla scuola di danza dell’Opera di Parigi. Un’audizione fatta senza aspettative, con i genitori che l’hanno portata più che altro per non avere rimpianti e togliersi lo sfizio dopo il suggerimento della maestra di danza di Carola, la polacca Anna Kukurba.

Dunque Carola è diventata la prima sarda ad entrare in quella prestigiosa scuola e l’unica bambina straniera a superare le selezioni di quel turno. Un onore incredibile e un’opportunità importante, che ha dato il via a una formazione eccezionale per Carola, che con questo carico di esperienze e aspettative è arrivata ad Amici, piazzandosi ovviamente subito tra le favorite per la vittoria finale.

La beffa di Carola

La realtà, però, è stata ben diversa. L’esperienza di Carola ad Amici non è stata all’altezza delle aspettative, ma si è fermata in anticipo. La ragazza ha vissuto più difficoltà del previsto, non facendo valere tutti quegli studi d’elite che potevano procurarle un vantaggio.

L’esperienza ad Amici di Carola è una vera e propria beffa, ma la speranza è che sia solo un intoppo sulla strada verso l’affermazione come ballerina.

