La Pupa e il secchione 2022 flop? Ascolti 12 Aprile la risposta

Come sono andati gli ascolti della puntata del 12 aprile de La pupa e il secchione? Scopriamo se il programma è riuscito a sollevarsi dal flop degli ultimi ascolti.

La quinta edizione de La pupa e il secchione ha mostrato un incedere sempre più zoppicante, con gli ascolti calati a picco dopo la prima puntata, tanto da far parlare di un vero e proprio flop per questa edizione condotta da Barbara D’Urso. Dopo i 2 milioni di telespettatori della prima puntata, lo show ha perso attrattiva, arrivando a dimezzare gli utenti tenuti al proprio seguito. Barbara D’Urso ha provato a risollevare le sorti del programma con ospiti come Alex Belli e Malena e con momenti abbastanza particolari come la lite tra Mila Suarez e Paola Caruso, ma è bastato ciò a risollevare le sorti de La pupa e il secchione? Scopriamo gli ascolti della serata del 12 aprile 2022.

La pupa e il secchione flop? Gli ascolti

Ebbene, i numeri degli ascolti televisivi di martedì 12 aprile confermano il clamoroso flop de La pupa e il secchione. Il programma non riesce ad attrarre telespettatori e viene surclassato dalla concorrenza. Dominano la serata la nuova fiction di Rai 1, la miniserie francese La scogliera dei misteri, che si porta a casa il 16,7% dello share, e il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Real Madrid e Chelsea, che si ferma al 16,5%.

La Pupa e il secchione si piazza al terzo posto per lo share della serata, fermo all’8,7%, ma attira comunque meno spettatori rispetto a Stasera tutto è possibile, in onda tra l’altro con un best of e non con una nuova puntata. Sono stati 1.258.000 gli spettatori di Barbara D’Urso, poco meglio degli 1.143.000 di Bianca Berlinguer con CartaBianca su Rai 3. Un nuovo flop dunque per La pupa e il secchione, tra le delusioni di questa stagione televisiva.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI