A Ultima Fermata nell’ultima puntata la coppia formata da Manuel e Lucia alla scelta finale ha dovuto decidere il futuro: cosa è successo dopo?

Ultima Fermata con la sua prima stagione ha concluso le puntate con un gran finale ricco di coppie che hanno scelto se chiudere le loro storie o continuare insieme il loro percorso di vita. A fare scalpore per i temi trattati durante il programma, la storia di Manuel e Lucia. Un percorso psicologico particolare che ha scavato a fondo in questioni delicate anche per la prima serata che con coraggio e professionalità sono state affrontate all’interno di un format sicuramente di alto profilo. Non a caso su questi temi Netflix ha prodotto anche una serie di successo Sex Education.

Lì sono adolescenti ma la sostanza è la stessa. Ultima Fermata nella ultima puntata di ieri sera ha avuto il coraggio di parlare di reali problemi di coppia. Per questo Manuel e Lucia con la loro storia difficile e tormentata sono stati tra i più commentati su Twitter. Prima di scoprire cosa è successo dopo la puntata, scopriamo chi sono e perché hanno scelto di partecipare al programma.

Ultima Fermata Manuel e Lucia l’amore fisico non va

A contattare la redazione di Ultima Fermata è stata Lucia che superati i 30 anni è in dubbio sull’amore che prova per lei il suo fidanzato. Manuel le aveva chiesto di sposarla per il 6 giugno 2022 dopo due anni di relazione. A detta della ragazza il loro rapporto però è piatto, lui è sì un bravo ragazzo ma noioso e questo suo atteggiamento la ferisce perché si ripercuote anche nella vita intima che non funziona. Durante il loro percorso a Ultima Fermata Lucia non ha fatto altro che criticare pesantemente Manuel fino ad entrare nei dettagli della loro intimità.

È andata a ballare con le amiche più volte divertendosi anche con altri ragazzi senza cadere in atteggiamenti eccessivi. All’ennesima serata fuori in allegria ed in compagnia di altri uomini, Manuel ha deciso di chiedere il confronto a Lucia. Dopo più tre tentativi, la donna ha deciso dopo una lunga riflessione di accettare di parlare con il suo ragazzo per la scelta finale.

Ultima Fermata Manuel e Lucia cosa è successo dopo

Il confronto è iniziato con Manuel che prima della decisione sull’Ultima Fermata ha rivolto queste parole a Lucia: Volevo farti alcune domande: ho notato solo offese, sono stato deriso e umiliato, ti ho visto ballare e parlare con malizia, comportamenti che mi hanno dato fastidio. Io ti porto qui, per cercare di capire, trovare un punto d’incontro. Ho portato i miei problemi fisici e di coppia e mi avete detto che sono un soprammobile, ridendo. Lucia non ha esitato a far comprendere all’uomo il suo reale disagio e la sua enorme sofferenza che probabilmente non aveva percepito, guardando solo in superficie sul comportamento della sua donna.

C’è chi fa male con le parole e chi con i fatti ha risposto infatti Lucia. Manuel però non è rimasto a guardare e ha scelto così di rincarare la dose: Io ci sono sempre stato, in ogni momento, ti ho portato a casa mia perché volevo che fosse casa nostra. Quando piangevi e ti ho consolato, chi c’era? Perché mi hai scelto dopo un anno e mezzo di corteggiamento? Mi hai preso in giro per due anni? Io non lo penso perché ti amo, sono qua, ho cercato di aprirmi. Io sono introverso, tu mi aggredisci. Lucia ha ribadito le sue perplessità: Tu hai visto la parte ballerina, discotecara. Tu non mi vedi, in quest’anno che hai visto un’altra perché non hai provato a riprendere un po’ di me?

Successivamente la discussione si è spostata sull’intimità della coppia. Manuel ha attaccato: Se non sei soddisfatta dei nostri rapporti, che sicurezza posso avere io? Io non mi sento all’altezza e tu mi hai portato a questo livello. Lucia non ci sta e risponde: Io non posso scavare nella tua testa, che posso fare? Io mi sono modificata. Lo vedi in faccia che non sorrido? Io sono anaffettiva perché tu sei troppo. Parti prima di me, mi smonti. Io ho accettato di venire qui perché mi facevi vedere la reazione. Era ora, dovevi arrivare a perdermi per avere una reazione.

Il mio sguardo è cambiato quando mi sono ritrovata sola un’altra volta. Perché non mi hai ritirato su? Sulle basi di che cosa usciamo insieme da qui? Prendi una decisione e non prendermi in giro. Non sono pronta a sposarti adesso. Tu sfuggi ai problemi, fai finta di non vedere niente. Manuel decide così di chiudere, ma Lucia non ci sta e chiede un altro confronto. La donna vuole dire la sua: Sei uscito fuori. Tu fai così. Ho mille dubbi, posso mai dire che sono innamorata pazza di te? Io ho bisogno di tempo, ho bisogno di capire. Il matrimonio non è uno scherzo. Voglio essere sola, consapevole di essere sola e non essere accompagnata.

Manuel è stanco e decide ancora una volta di chiudere la relazione: Ti ho chiesto usciamo fuori a fare un percorso insieme? Io ti amo, tu non mi dai risposte. Lucia rassegnata prende atto: Io ho rispettato i tuoi tempi e tu non rispetti i miei. Rispetto il tuo volere. Manuel e Lucia di Ultima Fermata dopo la puntata, stando a quanto ci risulta hanno confermato la scelta presa nel programma, si sono lasciati e non hanno più intenzione di sposarsi.

